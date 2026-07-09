Forno dice que Crespo convierte al Concello en una «fábrica de sentenzas»

La portavoz municipal del PSOE de Lalín, Alba Forno, solicita explicaciones al alcalde, José Crespo, tras la ejecución de la sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), refrendada por el Tribunal Supremo, que obliga al Concello a declarar nulo el nombramiento como funcionario de carrera del coordinador deportivo municipal por aprobar unas bases contrarias al ordenamiento jurídico. Forno acusa al gobernante de convertir la administración «nunha fábrica de sentenzas» y sostiene que la justicia vuelve a corregirlo.

La socialista recuerda que durante la tramitación había advertencias jurídicas sobre los riesgos de seguir con el proceso y reclama saber quién asumirá responsabilidades. «Queremos saber por que o goberno municipal decidiu seguir adiante a pesar das advertencias existentes e quen vai asumir agora as responsabilidades políticas e patrimoniais derivadas desta decisión», señala.

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Forno denuncia que se acumulan conflictos judiciales en materia de personal y advierte del coste económico, administrativo y de credibilidad institucional. «Imos de sentenza en sentenza e de pleito en pleito», afirmó. Considera que la resolución confirma una forma de gobernar en la que se actúa como si el Concello fuese patrimonio exclusivo del PP y avisa de que puede no ser la última sentencia vinculada a procesos de personal.