Turismo y peregrinación
Forcarei renueva la señalización del Miñoto Ribeiro y Camiño da Geira
redacción
El Concello de Forcarei acaba de completar los trabajos de adecuación y señalización del Camiño Miñoto Ribeiro y del Camiño da Geira e dos Arrieiros a su paso por el municipio. La actuación responde a las peticiones trasladadas por peregrinos y vecinos, que reclamaban una mejora de la limpieza y una señalización más clara para evitar pérdidas durante el recorrido.
Los trabajos incluyeron el desbroce de 4.700 metros lineales en ambos itinerarios, actuando sobre una franja de entre tres y cuatro metros de ancho, además de la trituración de los restos vegetales y la retirada de la antigua señalización. También se instalaron postes direccionales en los puntos donde confluyen ambas rutas, 68 nuevas placas con la simbología oficial y tres paneles interpretativos. La actuación fue financiada mediante un convenio entre la Deputación de Pontevedra y el Concello, con fondos europeos NextGenerationEU.
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