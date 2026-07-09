La Feira do Moble busca cubrir 8 plazas para su nueva edición
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada ha convocado un proceso selectivo para cubrir ocho plazas de personal laboral temporal con motivo de la 38.ª Feira do Moble de Galicia. La oferta incluye cuatro azafatas, dos auxiliares de mantenimiento y dos operarios de limpieza. Las bases de la convocatoria pueden consultarse en la página web de la feria.
- Los chapuzones sin salir de casa se vuelven cada vez más habituales en Vigo: «Ya estamos dando plazos para el año que viene para construir piscinas»
- Vigo entra en prealerta por sequía, con recomendaciones y varios usos prohibidos: «Tenemos agua para cinco meses»
- Trasladado grave un niño de dos años tras quedar atrapado en una valla de la guardería de Carril
- La calle más poblada de Vigo tendrá en primavera un gran «macroparque»: puesta la primera piedra de la obra
- De acogida de refugiados a hospedaje laboral en Sanxenxo: «Podríamos llenar otros tres hoteles más»
- Moaña celebra sus Festas do Carme con verbenas mientras Cangas y Aldán solo tienen procesión marítima
- El pub de la movida busca relevo
- Notas de corte para entrar en los grados en Galicia: más de medio centenar de carreras exigen más de un 10 en el primer plazo