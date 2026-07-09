La Feira do Moble busca cubrir 8 plazas para su nueva edición

La Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada ha convocado un proceso selectivo para cubrir ocho plazas de personal laboral temporal con motivo de la 38.ª Feira do Moble de Galicia. La oferta incluye cuatro azafatas, dos auxiliares de mantenimiento y dos operarios de limpieza. Las bases de la convocatoria pueden consultarse en la página web de la feria.