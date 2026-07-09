Financiación pública
A Estrada lanza nueva línea de ayudas para instalar fosas sépticas
El Concello ofrecerá una charla este viernes en el MOME para propietarios sin esta red
redacción
El Concello da Estrada dará a conocer este viernes las bases de la nueva línea de ayudas municipales destinada a la instalación y renovación de fosas sépticas en el rural. La sesión informativa tendrá lugar a las 19.00 horas en el MOME y está dirigida a los propietarios de viviendas que carecen de red de saneamiento municipal.
La convocatoria, incluida en los presupuestos de 2026, cuenta con una partida de 100.000 euros para fomentar los llamados microsaneamientos en las parroquias. Las subvenciones podrán alcanzar los 1.000 euros por vivienda y se concederán por orden de entrada de las solicitudes hasta agotar el crédito disponible.
La previsión del gobierno local es abrir el plazo de presentación de solicitudes la próxima semana. Con esta jornada se pretende explicar los requisitos, plazos y documentación necesaria, además de resolver las dudas que puedan plantear los interesados antes de iniciar la tramitación.
Según defiende el Concello, la instalación de fosas sépticas homologadas constituye la fórmula más adecuada para depurar las aguas residuales en aquellas viviendas que no disponen de saneamiento municipal. Este sistema permite tratar los vertidos en cada parcela y reducir el riesgo de contaminación al evitar la concentración de aguas sin depurar. Las ayudas, además, serán compatibles con otras subvenciones.
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