Enganches de élite se darán cita en Silleda para el cierre competitivo de Equina Galicia 2026

Equina Galicia 2026 cerrará su programación competitiva con la intensidad de los enganches. El recinto Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda, acogerá el domingo 12 de julio un Open que será, además, la segunda de las cuatro pruebas que componen el Campeonato Gallego de Enganches. La cita se enmarca en el evento ecuestre organizado por la Asociación de Criadores de Caballos Españoles de Galicia (ACCEGA), que se celebrará del 10 al 12 de julio.

La competición incluirá pruebas federadas y no federadas. En el primer caso, será puntuable para el Campeonato de Galicia en las modalidades de limonera, tronco y ponis. Las dos primeras se disputan con carruajes de cuatro ruedas, con un caballo en limonera y con dos en tronco, mientras que la modalidad de ponis está orientada a niños con un carruaje tirado por un poni. La prueba libre, no federada, admitirá cualquier tipo de caballo y coche.

El Open contará con una decena de cocheros procedentes de distintos puntos de Galicia y reunirá a nombres destacados de esta disciplina. Entre los participantes figurarán el campeón de España de limonera individual en 2023 y subcampeón en 2024, así como el campeón de Andalucía en 2025. También tomará parte el cochero más antiguo de Galicia, lo que aportará a la prueba una combinación de experiencia, trayectoria y competitividad.

Todas las modalidades se desarrollarán con dos salidas a pista por participante. La puntuación final se calculará a partir de la media de esas dos vueltas, en una competición que pondrá a prueba la precisión, la técnica y la compenetración entre cochero, caballo y carruaje.

En la organización de la prueba colaboran el Club de Enganches de Galicia, la Federación Hípica Gallega y ACCEGA. El club, que cuenta con 47 socios y trabaja en la difusión de esta modalidad en la comunidad, considera la presencia de los enganches en Equina Galicia como un impulso para un deporte todavía poco conocido. Su presidente, Carlos Otero, agradece que el certamen vuelva a hacer posible la inclusión de esta prueba en el programa.

El Open de Enganches se sumará al resto de competiciones previstas en Equina Galicia 2026, entre ellas el XII Campeonato de España Pura Raza Española-ANCCE de Galicia, eje central del certamen; la III Prueba de Equitación de Trabajo; y siete pruebas de doma clásica. En esta última disciplina se estrenarán el Concurso Nacional, una Copa ANCCE y la Copa Concello de Silleda, mientras que repetirán la Copa Rías Baixas-Diputación de Pontevedra, el Trofeo Xunta de Galicia-Medio Rural, la Copa Accega y el Territorial.

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El programa se completará con bautismo hípico, una conferencia y un clinic, reforzando el papel de Equina Galicia como punto de encuentro para distintas disciplinas ecuestres y para la promoción del caballo en Galicia.