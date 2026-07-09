La Diputación anuncia ayudas para los colectivos de venezolanos de la zona

La Deputación de Pontevedra prepara una línea de ayuda para apoyar a las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela. El presidente provincial, Luis López, trasladó este compromiso durante una reunión mantenida este miércoles en el Pazo provincial con representantes de seis colectivos de venezolanos de la provincia, convocada para mostrar la solidaridad de la institución, conocer de primera mano la situación del país tras la tragedia y canalizar el respaldo a los damnificados.

El organismo provincial estudia ya el mecanismo administrativo para conceder ayudas dirigidas a las asociaciones de venezolanos asentadas en la provincia. Estos colectivos serán los encargados de hacer llegar la colaboración de la Deputación al país suramericano y de orientarla a las necesidades más urgentes de la población afectada. La reunión permitió abordar las consecuencias de una catástrofe que, según la nota, causó más de 3.500 fallecidos y dejó a cerca de 20.000 familias sin hogar.

Luis López expresó el apoyo de la administración provincial al pueblo venezolano y subrayó los vínculos históricos, familiares y sociales que unen a Galicia con Venezuela. El encuentro sirvió también para escuchar la realidad de estas entidades y conocer los proyectos que tienen en marcha en la provincia.

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A la reunión asistieron representantes de Asovedra, la Asociación de Venezolanos do Deza, la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Venezuela en Galicia, la Asociación Venezolanos de A Estrada, la Irmandade de Venezolanos das Rías Baixas, de Vilagarcía, Feveda y la Asociación de Venezolanos de Vigo. Con esta iniciativa, la Diputación busca articular una respuesta solidaria desde la provincia y en coordinación con las entidades que mantienen un contacto directo con la comunidad venezolana.