Louzao reivindica la vivienda como eje estratégico para A Estrada

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, participó este mediodía en el Foro de la Vivienda "Horizonte Hogar Digno", celebrado en Ames. Durante una mesa redonda sobre el acceso a la vivienda, defendió la colaboración entre administraciones y sector privado para impulsar nuevas promociones. Destacó que la construcción de 28 viviendas públicas puede servir de impulso para atraer inversión y población, aunque reconoció las dificultades para movilizar las cerca de 3.000 viviendas vacías existentes en el municipio.