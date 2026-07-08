Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo en Logística y TransportePrealerta sequía VigoSueldos InditexLetras Galegas 2027Corrección PAUBorja IglesiasPub Vagalume
instagramlinkedin

Foro

Louzao reivindica la vivienda como eje estratégico para A Estrada

El alcalde apuesta por la colaboración público-privada para impulsar nuevas viviendas y atraer población al municipio.

O Foro da Vivenda reuniu en Ames a representantes de distintas administracións para analizar os desafíos do acceso á vivenda.

O Foro da Vivenda reuniu en Ames a representantes de distintas administracións para analizar os desafíos do acceso á vivenda. / FDV_Externas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
A Estrada

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, participó este mediodía en el Foro de la Vivienda "Horizonte Hogar Digno", celebrado en Ames. Durante una mesa redonda sobre el acceso a la vivienda, defendió la colaboración entre administraciones y sector privado para impulsar nuevas promociones. Destacó que la construcción de 28 viviendas públicas puede servir de impulso para atraer inversión y población, aunque reconoció las dificultades para movilizar las cerca de 3.000 viviendas vacías existentes en el municipio.

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents