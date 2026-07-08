Los Supermirafiori ya tienen su gran premio

El Gran Escaparate de las Festas de San Paio ya está oficialmente en manos de sus ganadores. El premio fue entregado ayer, martes 7 de julio, a las 20.00 horas, en la calle Justo Martínez, frente al establecimiento en el que los artículos permanecieron expuestos durante los últimos meses. El lote, valorado en unos 15.000 euros, pasó finalmente a manos de los integrantes del grupo Supermirafiori, titulares del número 7744, después de que José Luis Terceiro, propietario del primer boleto premiado y miembro de la comisión organizadora, renunciase voluntariamente para evitar cualquier suspicacia. Los músicos recibieron así un premio cuya adjudicación despertó una gran expectación tras el sorteo organizado para recaudar fondos para las fiestas patronales.