Souto anuncia la apertura del plazo para solicitar las ayudas a la escolarización

El Concello de Lalín mantiene abierto hasta el día 27 el plazo de solicitud de becas de escolarización para el próximo curso, a las que destina 25.000 euros. El edil Avelino Souto recuerda que son recursos para familias empadronadas en el municipio e integradas por alumnado matriculado en centros públicos o privados para la compra de material escolar, deportivo, calzado o ropa. La cuantía de las ayudas será de un importe único de 100 euros por escolar.

Además, este año el Concello incrementó el límite de ingresos para poder acceder a estas becas, con lo que se promueve, en palabras del concejal delegado, que se puedan beneficiar más familias. La tipología de las ayudas incluye libros de texto, material escolar fungible (cuadernos, folios, lápices, bolígrafos, o tinta de impresora) además de otros útiles como estuches, compases, reglas, mochilas, libros de lectura, memorias USB, chándales, zapatillas, camisetas, calcetines, ropa de abrigo o calzado.

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Las bases de esta línea de ayudas fueron publicadas el martes en el BOPO, pero también pueden consultarse en la administración local. Son para estudiantes de Infantil, Primaria, ESO y ciclos formativos de grado básico.