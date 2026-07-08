Silleda inicia las obras de mejora ambiental en la playa fluvial de As Xuntas

El Concello de Silleda ha iniciado las obras de mejora ambiental de la playa fluvial de As Xuntas, situada en el lugar de Fucarelos, en la parroquia de Cira. La intervención fue adjudicada a la empresa Saídres de Trasdeza y cuenta con una subvención de la Xunta de Galicia por importe de 14.999 euros para la ejecución de trabajos de conservación, mantenimiento y mejora en este enclave natural.

La actuación se desarrolla al amparo de las ayudas para inversiones vinculadas a la conservación, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural y cultural, así como a la sensibilización ecológica, en espacios de la Rede Natura 2000, parques naturales y reservas de la biosfera de Galicia. La convocatoria está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

La playa fluvial de As Xuntas se encuentra dentro de la Zona Especial de Conservación Sistema Fluvial Ulla-Deza, integrada en la Rede Natura 2000, en un entorno de alto valor ambiental y paisajístico marcado por la confluencia de los ríos Deza y Ulla. El proyecto busca favorecer la conservación de los valores naturales de este espacio fluvial y garantizar un uso público ordenado, seguro y compatible con la protección del medio natural.

Las obras incluyen el tratamiento y conservación de los elementos de madera existentes, como mesas, bancos y vallado; la reposición de piezas deterioradas en los bancos; la mejora del cierre de madera; la sustitución de un panel interpretativo que se encuentra en mal estado; y la plantación puntual de vegetación autóctona propia de los bosques de ribera. El ámbito de intervención se centra fundamentalmente en la zona de pradera y estancia situada junto a la margen del río Deza, sin modificar la topografía ni realizar movimientos de tierra significativos.

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, destaca que el inicio de estos trabajos «permitirá seguir coidando e poñendo en valor un dos espazos naturais máis fermosos e singulares do municipio, moi querido pola veciñanza de Cira e tamén por moitas persoas que se achegan a esta zona para gozar da contorna dos ríos Deza e Ulla».

Pena subraya que la actuación «responde a unha dobre finalidade: mellorar as condicións de uso público da praia fluvial e, ao mesmo tempo, reforzar a conservación dun enclave ambientalmente sensible, integrado na Rede Natura 2000». «Falamos dun espazo que require actuacións respectuosas, puntuais e ben planificadas, porque o obxectivo é conservar, recuperar e divulgar os seus valores naturais», añade.

Desde el gobierno municipal inciden también en la importancia de continuar captando fondos de otras administraciones para mejorar el patrimonio natural y los espacios públicos del municipio. «Estas axudas permítennos acometer actuacións necesarias en enclaves de gran valor, compatibilizando o desfrute da veciñanza coa protección da biodiversidade e coa posta en valor do noso territorio», señala Pena.

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Con esta intervención, el Concello busca mejorar la integración paisajística de la playa fluvial de As Xuntas, reforzar la presencia de vegetación autóctona, promover un uso público ordenado e incrementar la información ambiental disponible para las personas visitantes. La reposición del panel interpretativo permitirá además divulgar los valores naturales del Sistema Fluvial Ulla-Deza y de la Rede Natura 2000.