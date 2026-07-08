Un siglo de historias en la carretera

La empresa Autocares Rías Baixas celebró este martes en sus instalaciones de Silleda el acto institucional de su 100 aniversario con casi 400 asistentes. Una conmemoración que reunió a trabajadores, clientes, colaboradores, familiares y representantes institucionales para rendir homenaje a un siglo de trayectoria en el transporte de viajeros de Galicia.

El evento contó con la participación del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que destacó la importancia de contar con un transporte de calidad para poder mantener un rural vivo, dinámico y con oportunidades. Además, reivindicó el transporte como un servicio público esencial para fijar población, para que los niños y niñas vayan al colegio o para ofrecer a los mayores los mismos servicios que en la ciudad.

También estuvo presentes en esta cita tan especial, el presidente de la Diputación, Luis López, la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, el regidor de Vila de Cruces, Luis Taboada, el primer edil de A Estrada, Gonzalo Louzao, la directora Xeral de Mobilidade, Judit Fontela, entre otros representantes institucionales que acompañaron a la empresa en una jornada especialmente significativa para la compañía y para el tejido empresarial autonómico.

El acto fue abierto por Aurelio Cuiña, director de Autocares Rías Baixas, quien repasó la evolución de la empresa y agradeció la implicación de todas las personas que han formado parte de su historia. Tras su intervención se proyectó un vídeo conmemorativo que dio pasa a la intervención de la alcaldesa de Silleda, quien dio la bienvenida a los asistentes en nombre del concello anfitrión, y que también es el lugar donde nació la entidad.

Uno de los momentos centrales de la celebración fue el reconocimiento a los trabajadores con más de 25 años de trayectoria en la empresa, a quienes se les hizo entrega de una distinción en agradecimiento a su compromiso y dedicación. Con este gesto, la compañía quiso poner en valor el papel de su equipo humano como una de las claves de su continuidad a lo largo de este siglo.

El centenario también incluyó un emotivo homenaje a los precursores de Autocares Rías Baixas, en el que el presidente de la Xunta entregó un reconocimiento a Edelmiro Cuiña, Manolo Cuiña y Julio Mosquera.

La música tuvo también un papel destacado, con la participación de la Banda de Silleda, que acompañó distintos momentos del acto y puso el broche musical al evento.

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Con esta celebración, Autocares Rías Baixa quiso agradecer la confianza recibida durante todo este tiempo y reafirmar su compromiso con un servicio cercano que ha acompañado a varias generaciones durante los últimos cien años. Y es que esta entidad es una empresa familiar que está dirigida por las familias Cuiña y Mosquera, que además de ser propietarias están totalmente implicadas en su gestión diaria. Un siglo después, la compañía se ha consolidado como una referencia en el sector gallego, prestando servicio a particulares, empresas, centros educativos y administraciones y manteniendo su objetivo: ofrecer un gran servicio que garantice viajes seguros y de calidad.