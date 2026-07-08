Fuga de agua
La piscina grande encara su reapertura tras reparar la avería
El Concello inicia el llenado del vaso y mantiene el acceso gratuito a las otras dos piscinas hasta reabrir
El Concello da Estrada inició este miércoles el llenado del vaso grande de las piscinas municipales después de comprobar que la reparación realizada el martes permitió solucionar la fuga de agua detectada en el complejo de la Zona Deportiva.
Tras sustituir la tubería dañada, los servicios municipales realizaron las comprobaciones necesarias para verificar el correcto funcionamiento de la instalación y descartar la existencia de nuevas pérdidas. Asimismo, confirmaron que el vaso de la piscina no presenta fisuras ni daños estructurales, localizándose la incidencia exclusivamente en la conducción afectada.
Una vez iniciado el llenado, que previsiblemente concluirá a última hora de este miércoles, se procederá al tratamiento del agua y a la realización de los análisis y controles exigidos por la normativa sanitaria. Cuando el agua reúna todos los parámetros establecidos para garantizar un baño seguro, la piscina grande volverá a abrir al público y el complejo recuperará su funcionamiento habitual.
Mientras tanto, el acceso a las piscinas mediana y pequeña continuará siendo gratuito para los usuarios, una medida adoptada por el Concello durante los días en los que la instalación principal permaneció fuera de servicio. Además, el Ayuntamiento ya ha comenzado a tramitar la devolución de las cantidades correspondientes a algunos abonos afectados por esta situación, recomendando a sus titulares que las retiren una vez se normalice el funcionamiento del recinto.
El concejal de Servicios Municipales, Óscar Durán, agradeció la comprensión mostrada por los usuarios y destacó la rapidez con la que se resolvió la avería. Según explicó, la reciente sectorización de la red municipal de abastecimiento en la Zona Deportiva fue clave para detectar desde primera hora un consumo anómalo de agua, localizar con rapidez el origen de la fuga y reducir al mínimo el tiempo de respuesta.
El edil subrayó que, en un contexto de altas temperaturas y creciente preocupación por el uso responsable del agua, disponer de herramientas que permitan actuar con rapidez supone un importante avance para mejorar la eficiencia de la red municipal.
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