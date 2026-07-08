El Palomar abre una nueva etapa para la Fundación Roberto Rivas en Silleda

La Fundación Roberto Rivas inaugurará este jueves El Palomar, un nuevo espacio en la aldea de Sestelo, en la parroquia silledense de Siador, coincidiendo con la celebración de su décimo quinto aniversario. La entidad abrirá así una nueva etapa con la puesta en marcha de un lugar concebido para favorecer el encuentro entre personas, proyectos y entidades comprometidas con el desarrollo del territorio.

El Palomar ocupa una antigua casa de labranza rehabilitada que conserva como elemento identitario un palomar tradicional. La recuperación de este inmueble permite dar una nueva vida a un espacio del patrimonio rural y convertirlo en un punto de referencia para iniciativas vinculadas al emprendimiento, la innovación social, la cultura y la colaboración.

La jornada inaugural se desarrollará bajo el lema «15 anos tecendo redes no rural» y servirá tanto para hacer balance de la trayectoria de la fundación como para presentar oficialmente el nuevo espacio. El acto arrancará a las 11:00 horas con la apertura institucional de la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena; el presidente de la Fundación Roberto Rivas, Pablo Rivas; y la directora de la entidad, Olga Rivas, que explicará el papel que El Palomar desempeñará dentro de la actividad de la fundación.

Uno de los momentos centrales será la conversación Como as redes axudan a manter vivo o rural, moderada por O Faiado Podcast. Participarán Manuel Iglesias Pérez, vicepresidente primero de la Asociación Feiral Semana Verde de Galicia; Andrea Dunia, integrante de la organización del Murallón de Son Festival y secretaria de Festibandeira; Inés Santé, de LaboraTe USC, en representación de la Alianza Territorio Rural Resiliente; y Xosé Ramil, director de Comunidade e Xestión do Coñecemento de la Asociación Española de Fundaciones.

Durante el encuentro también se presentará DO Territorio, la comunidad impulsada por la Fundación Roberto Rivas para conectar a personas emprendedoras, profesionales, entidades y organizaciones vinculadas al desarrollo rural, con el objetivo de favorecer nuevas oportunidades de colaboración.

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El cierre de la jornada correrá a cargo de Anxo Quintana, que ofrecerá una reflexión inspirada en el valor de los palomares como espacios de encuentro, patrimonio y comunidad. La cita será este jueves, a las 11.00 horas, en El Palomar, en Siador.