El mercado del alquiler genera al año más de 6,5 millones de euros en Lalín y A Estrada

El mercado del alquiler Lalín y A Estrada y supera los 6,5 millones de euros anuales. Los datos aportados por la Agencia Tributaria, calculados a partir del número de inmuebles arrendados y del alquiler medio mensual, elevan el impacto económico de ambos municipios a 6.569.196 euros contabilizados en las declaraciones de IRPF de 2024 frente a los 5.884.272 euros del ejercicio anterior. La diferencia supone 684.924 euros más y un crecimiento conjunto del 11,6 %, en un contexto marcado por el aumento del parque alquilado y por la subida de las rentas medias declaradas. La evolución refleja una doble tendencia: hay más propiedades incorporadas al arrendamiento y, al mismo tiempo, los precios medios son más altos. Entre los dos municipios se pasó de 1.524 inmuebles alquilados a 1.613 en 2024, lo que supone 89 más.

Lalín concentra la mayor parte del mercado. En el último año fiscal analizado contabilizó 998 pisos y casas en alquiler, con una renta media de 331 euros al mes. Ese volumen equivale a 3.964.056 euros al año. En 2023 el municipio había registrado 933 inmuebles arrendados, con una mensualidad media de 314 euros y un impacto anual de 3.515.544 euros. La evolución deja 65 unidades residenciales más en el mercado, un incremento del 7 %, y una subida de 17 euros en el alquiler medio. En términos económicos, las rentas declaradas generaron 448.512 euros más que un año antes, un 12,8 % de aumento.

A Estrada también registró un avance, aunque con un mercado de menor tamaño. El municipio pasó de 591 inmuebles alquilados a 615. La renta media mensual subió de 334 a 353 euros, con un aumento de 19 euros. El impacto económico anual se situó en 2.605.140 euros, frente a los 2.368.728 euros del ejercicio anterior. La diferencia alcanza los 236.412 euros y representa un crecimiento del 10 %. A Estrada mantiene, además, precios medios más elevados que Lalín, aunque su menor número de propiedades arrendadas reduce el volumen global.

La comparación entre ambos municipios confirma el mayor peso de Lalín dentro del mercado comarcal analizado. En 2024 aportó el 60,3 % del impacto económico conjunto y el 62 % del parque alquilado. A Estrada representó el 39,7 % del volumen económico y el 38,1 % de los inmuebles en arrendamiento. La diferencia no responde al precio, sino a la dimensión del mercado: A Estrada supera a Lalín en 22 euros de renta media mensual, pero Lalín suma 383 propiedades alquiladas más.

El detalle de la residencia habitual muestra la base principal del arrendamiento. En Lalín, los 998 hogares habituales alquilados tenían una superficie media de 93 metros cuadrados, 341 días medios de alquiler, un valor de referencia medio de 65.589 euros y una rentabilidad bruta del 5,6 %. En A Estrada, los 615 inmuebles destinados a residencia habitual presentaban una superficie media de 105 metros cuadrados, 342 días de alquiler, un valor de referencia de 64.000 euros y una rentabilidad bruta del 6,2 %. La residencia habitual marca, por tanto, el pulso principal del alquiler en los dos concellos. En ambos casos, los días medios de arrendamiento se sitúan por encima de los 340 al año, lo que apunta a contratos con una ocupación prácticamente continuada durante el ejercicio. La rentabilidad bruta es mayor en A Estrada, con un 6,2 %, frente al 5,6 % de Lalín, pese a que el valor de referencia medio es ligeramente inferior..

El arrendamiento de inmuebles no habituales dibuja una realidad distinta, con menos propiedades, pero con rentas mucho más altas. Lalín declaró 110 unidades de este tipo, con una renta media mensual de 616 euros, 147 metros cuadrados de superficie media, 300 días de alquiler, un valor de referencia de 70.714 euros y una rentabilidad bruta del 6 %. Su impacto anual estimado asciende a 813.120 euros. En A Estrada se contabilizaron 106 inmuebles no habituales alquilados, casi los mismos que en Lalín, pero con una mensualidad media de 890 euros, 142 metros cuadrados de superficie, 292 días de alquiler, un valor medio de 64.217 euros y una rentabilidad bruta del 8,9 %. Este segmento generó 1.132.080 euros al año, por encima de Lalín pese a contar con cuatro propiedades menos.

La diferencia en este apartado resulta significativa. Mientras en Lalín el alquiler no habitual aporta menos volumen que el habitual y se mueve en rentas medias de 616 euros, en A Estrada alcanza un peso económico mayor por el fuerte diferencial de precio. La renta media de los inmuebles no habituales estradenses supera en 274 euros a la de Lalín y duplica con amplitud la mensualidad media de la residencia habitual del propio municipio. También la rentabilidad bruta, del 8,9 %, se sitúa muy por encima del resto de indicadores.

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El indicador de “inmuebles a disposición” aporta contexto para interpretar el potencial del mercado. No se refiere a propiedades alquiladas, sino a unidades residenciales que figuran a disposición de sus titulares y que no constan como residencia habitual ni como arrendadas durante el período declarado. En la práctica, suele incluir segundas residencias, casas vacías o inmuebles de uso ocasional que generan imputación de renta inmobiliaria, pero no ingresos directos por alquiler. En Lalín aparecen 2.594 bienes disponibles dentro del bloque no habitual y En A Estrada son 2.552.