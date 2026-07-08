Lamazares pide a la Xunta una escuela infantil o que asuma el PAI de Rodeiro

El alcalde en funciones de Rodeiro, Alberte Lamazares, considera que la Xunta discrimina al municipio en cuestiones como la conciliación o la política social. Afirma que mientras otros municipios no deben sufragar los gastos del Punto de Atención á Infancia (PAI), la aportación que recibe Rodeiro no llega para abordar el 25% del coste de este servicio, que al mismo tiempo es una competencia impropia.

Lamazares propone que el PAI pase a formar parte de la red de centros del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar o que la Xunta financie la construcción de una escuela infantil de la red Galiña Azul, también bajo la coordinación de la Consellería de Política Social. Además, indica que la atención de ocho bebés menores de un año, 13 de entre uno y dos y 20 de dos a tres años por una sola profesional no garantiza ni el bienestar de los menores ni unas condiciones laborales dignas. «Reducir as ratios non significa limitar o acceso ao servizo, senón incrementar os recursos humanos necesarios para ofrecer unha atención educativa de calidade e non simplemente asistencial», afirma.

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Por otro lado, censura que la Xunta rechazase 22 millones de euros destinados a la creación de nuevas plazas públicas en escuelas infantiles en 2025, fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.