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Horario de verano en la biblioteca de Rodeiro

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Desde este miércoles la Biblioteca Municipal de Rodeiro instaura su horario de verano. Será de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y los miércoles también permanecerá abierta por la tarde de 16:30 a 20:00 horas.

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