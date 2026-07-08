La Diputación finaliza la mejora del drenaje en la carretera entre Soutelo y Covas

La Diputación de Pontevedra ha concluido las obras de mejora del drenaje y construcción de cunetas de seguridad en la carretera provincial EP-7203, que une Soutelo y Covas, en el municipio de Forcarei. La actuación, con una inversión de 265.000 euros, fue supervisada por la diputada de Infraestructuras Públicas y alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro. Los trabajos incluyeron la ejecución de cerca de dos kilómetros de cunetas transitables en los lugares de Fixó y Portela, además de la instalación de nuevas tuberías, arquetas y el recrecido de pozos. Estas actuaciones permitirán mejorar la evacuación del agua, conservar el firme y reforzar la seguridad vial en este tramo.