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Fallece a los 103 años la lalinense Luisa Vidal

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Lalín perdió a una de sus centenarias. Luisa Vidal Ferreiro, del lugar de Puxallos, en Catasós, falleció a los 103 años de edad. Tenía nueve hermanos, de los que viven dos. Su funeral se celebra este miércoles a las 16.00 horas en la iglesia de Catasós previo al entierro, en el cementerio de San Mauro, en Pontevedra.

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