Equina Galicia 2026 eleva su nivel con dos concursos nacionales de doma clásica y equitación de trabajo

Equina Galicia 2026 reforzará su perfil competitivo con la celebración de dos concursos nacionales de doma clásica y equitación de trabajo, que protagonizarán la segunda jornada del certamen. La cita, organizada por la Asociación de Criadores de Caballos Españoles de Galicia (ACCEGA), tendrá lugar del 10 al 12 de julio en la Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda, con entrada gratuita y un total de nueve competiciones en su programa.

Siete de esas pruebas se disputarán el sábado 11 y estarán centradas en la doma clásica y la equitación de trabajo. En el primer caso, Equina Galicia incorporará por primera vez un Concurso Nacional de Doma Clásica de dos estrellas de la Real Federación Hípica Española, una categoría de alta exigencia técnica que requiere, además, la presencia de un juez internacional de tres estrellas.

El certamen estrenará también una Copa ANCCE de Doma Clásica, clasificatoria para SICAB y, según la organización, la única de estas características actualmente en el norte de España. A ella se sumará la nueva Copa Concello de Silleda, junto a pruebas ya consolidadas como la Copa Turismo Rías Baixas-Diputación de Pontevedra, el Territorial de la Federación Hípica Gallega —clasificatorio para el Campeonato Gallego de Doma Clásica—, la XXVII Copa Accega y el VIII Trofeo Xunta de Galicia-Medio Rural de Doma Clásica.

Esta última competición estará abierta a todas las razas de caballos de deporte europeos, bajo los criterios de la Real Federación Hípica Española, e incluirá categorías desde la infantil hasta la olímpica. El nivel de las pruebas se traducirá, a falta todavía del cierre definitivo de inscripciones, en alrededor de medio centenar de binomios —caballo y jinete o amazona— procedentes de distintos puntos de España. Esta elevada participación obligará a reforzar los equipos de trabajo y a habilitar dos pistas, consolidando la cita como la de mayor participación de Galicia en doma clásica.

Ese mismo sábado se celebrará la III Prueba de la Federación de Equitación de Trabajo, que será puntuable para el campeonato nacional por segundo año consecutivo. La competición incrementará su participación hasta cerca de una veintena de inscritos, con representantes de Galicia, Navarra, Extremadura, Castilla y León, Madrid y Andalucía.

El eje central de Equina Galicia 2026 será el XII Campeonato de España Pura Raza Española-ANCCE de Galicia, una prueba morfofuncional que se desarrollará durante las tres jornadas. El domingo se sumará además un Open de Enganches, abierto tanto a participantes federados —para los que será puntuable para el Campeonato Gallego— como a no federados.

El programa incluirá también una conferencia y un clinic. La primera tendrá lugar el viernes 10, a las 12.30 horas, bajo el título «Inteligencia artificial y el caballo de pura raza española», y abordará el impacto de la IA en la cría, gestión, salud y comercialización del Caballo Español. El clinic se celebrará el sábado 11, a las 12.00 horas, y se centrará en el saddle fitting, el proceso de adaptación de la silla de montar a la anatomía del caballo y del jinete.

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Además, Equina Galicia volverá a contar con bautismo hípico, una actividad pensada para acercar la equitación a los más jóvenes.