A Deputación destina máis de 16.000 euros para impulsar o uso do galego

A Deputación de Pontevedra destina máis de 16.000 euros a nove colectivos das comarcas de Deza e Tabeirós -Terra de Montes para o impulso de actividades de dinamización da lingua galega. En Lalín a Asociación Cultural Bolarqueira contará con 2.000 euros para Literatura no Rural 2026 e a Asociación Cultural Mirlotil con 4.000 euros para La Lin Gua II: Conectando Xeracións e Valores Positivos. En Agolada a Asociación Cultura Xeración Nós de Borraxeiros contará con 954 euros para o proxecto Coñece a nosa parroquia co roteiro de palabras e en Vila de Cruces a Asociación Socio Cultural Banda Artística de Merza contará con 3.650 euros para Xosé Neira Vilas; Lingua, Música e Tradición, e a Asociación Social e Cultural Garatuzas de Piloño con 1.171 euros para o proxecto Tras as pegadas de Pepe e Anisia.

Na Estrada serán catro as entidades beneficiarias desta liña: a Asociación Xesteira, con 1.500 euros para As Nosas Letras, a Asociación de Veciños San Xorxe de Cereixo 1.943 euros para o recital de escolares de cantigas populares en galego, a Asociación Recreo Cultural da Estrada con 2.822 euros e o Recuncho da Lingua con 1.968 euros.