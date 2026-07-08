Cerdedo Cotobade ultima la puesta en marcha de su planta de biomasa dentro del proyecto europeo Aldealix

El Concello de Cerdedo Cotobade acogió este jueves la reunión de la junta directiva del proyecto europeo Aldealix, un encuentro en el que participaron los socios de esta iniciativa de cooperación transfronteriza, así como representantes de la empresa Eosa, encargada de su gestión. La cita permitió hacer balance del estado de ejecución de un programa que promueve el uso de la biomasa como fuente de energía renovable para abastecer edificios públicos y que, en una segunda fase, prevé extender este sistema de calefacción a viviendas particulares.

Aldealix está liderado por Agader y cuenta con la participación de entidades gallegas y portuguesas, entre ellas la Comunidad Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso, los ayuntamientos de Arcos de Valdevez, Vila Pouca de Aguiar, Monterrei y Cerdedo Cotobade, además de la Axencia Galega da Industria Forestal y EnergyLab. El proyecto moviliza una inversión total de 2,6 millones de euros, de los que dos millones proceden del programa europeo Interreg POCTEP 2021-2027.

La iniciativa contempla la construcción de cuatro plantas de biomasa. La de Monterrei ya está finalizada, mientras que la de Cerdedo-Cotobade afronta sus últimos trabajos. En este municipio se han invertido más de 703.000 euros en una instalación de 95 metros cuadrados equipada con un silo para astilla forestal y una caldera de 500 kilovatios.

La red de calor, distribuida mediante tuberías subterráneas, permitirá sustituir las actuales calderas de gasóleo por un sistema más eficiente y sostenible. En una primera fase dará servicio al colegio, la escuela infantil, los vestuarios del pabellón, el aula de música y el aula taller. Posteriormente se ampliará a la residencia de mayores y al Centro Cultural de Cerdedo, con el objetivo de que, en el futuro, también pueda abastecer a las viviendas adosadas del entorno.

Transición energética

Las obras están prácticamente terminadas y únicamente restan las pruebas de presión de la red y las últimas conexiones eléctricas, por lo que la infraestructura estará completamente operativa durante el próximo mes de agosto. La actuación se financia gracias a la colaboración entre la Xunta de Galicia, el Concello de Cerdedo Cotobade y la Unión Europea.

El alcalde, Jorge Cubela, destacó que "este proyecto sitúa a Cerdedo Cotobade en la vanguardia de la transición energética en el rural y demuestra que es posible aprovechar los recursos propios para ofrecer servicios públicos más eficientes y sostenibles". Además, subrayó que la nueva planta permitirá reducir el consumo de gasóleo y las emisiones contaminantes, al tiempo que favorecerá el aprovechamiento de la biomasa de los montes y abrirá la puerta a extender en el futuro esta red de calor a viviendas particulares.