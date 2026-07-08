Solidaridad
Cáritas A Estrada y Flow Lalín enviaran ayuda a Venezuela
redacción
Lalín y A Estrada acogen actos solidarios para recaudar fondos para las víctimas de los terremotos de Venezuela.
En Lalín el colectivo de danza Flow participará en una gala en el Centro Comercial Pontiñas este jueves a las 20.00 horas en la que el público podrá realizar sus aportaciones. En la parte artística, Flow exhibirá 17 coreografías con las que concursará en el Europeo de Grecia y contará con la escuela Break in Clan de Santiago como invitados.
En A Estrada, Cáritas, en colaboración con la iglesia parroquial, consiguió reunir 902,70 euros, entre donativos a la entidad y los aportados por los feligreses en las misas del 26 y 27 de junio, cuadrando con las fiestas del San Paio. La asociación todavía tiene cuentas habilitadas para donar en los bancos Santander, Caixabank, BBVA y Sabadell. Para donar, consultar a la entidad los números de cuenta.
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