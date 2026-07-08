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Ronda de contactos

Carabelo traslada al PSOE el problema del acceso a la vivienda para los migrantes

Forno demanda iniciativas municipales para favorecer la integración de estas personas

Forno y López en su encuentro con el colectivo.

Forno y López en su encuentro con el colectivo.

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Alfonso Loño

Alfonso Loño

Lalín

Los socialistas lalinenses continúan con su ronda de contactos con colectivos municipales y en esta ocasión le tocó a la asociación Carabelo. En la reunión, subraya el PSOE, se puso sobre la mesa la necesidad de que la administración local impulse iniciativas que favorezcan la integración de las personas migrantes, «que representan unha parte moi importante da poboación de Lalín».

La portavoz municipal, Alba Forno, y el edil Mario López destacan la labor que realiza el colectivo con solo una ayuda de 1.500 euros del Concello. En cuestiones concretas se abordaron los problemas que tienen los migrantes para encontrar viviendas, todavía contando con garantías de empleo y sueldos dignos. Carabelo planteó que el ayuntamiento impulse propuestas de integración reales para facilitar la convivencia en la vida social, educativa, laboral y cultural.

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Para los socialistas la integración solo es efectiva si garantiza la igualdad de oportunidades, promueve el respeto mutuo o si se articula en la construcción de una villa en la que todos, con independencia de su origen, puedan desarrollar su proyecto vital con dignidad y participar plenamente en la sociedad. Estas iniciativas, plantea Forno, deberían ir de la mano con la asociación Carabelo.

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