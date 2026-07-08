El BNG trasladará al Parlamento los vertidos al Asneiro

El BNG ha registrado en el Parlamento de Galicia una batería de iniciativas para exigir a la Xunta una actuación urgente ante los vertidos recurrentes en el río Asneiro, en Lalín, principal afluente del Deza. La formación nacionalista denuncia que esta problemática ambiental se repite desde hace años sin que las medidas adoptadas hayan conseguido resolverla y reclama soluciones definitivas para proteger el ecosistema fluvial y la salud pública.

Advierte de que los episodios de contaminación continúan pese a las inspecciones y expedientes sancionadores de Augas de Galicia. Recuerda que el Concello de Lalín fue sancionado a finales de 2025 por deficiencias en la gestión de las aguas residuales, pero que los problemas persisten. El último vertido, detectado el 1 de julio a la altura del polígono de Botos, indica, dejó espumas blancas, malos olores y una alteración visible de la calidad del agua. La diputada Ariadna Fernández alerta de que la situación supone una grave amenaza para el Asneiro y el Deza, con afecciones sobre la fauna, la flora y el estado ecológico de las masas de agua. También subraya que aguas abajo existen captaciones destinadas al abastecimiento humano, por lo que ve prioritario reforzar los controles.

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El BNG pide a la Xunta que identifique el origen de los vertidos y determine si guardan relación con la capacidad o el funcionamiento de las infraestructuras de saneamiento y depuración, en especial la EDAR de Botos, la del Pontiñas u otros puntos de la red. Y solicita información sobre las inspecciones y medidas correctoras, así como sobre los expedientes abiertos al ayuntamiento. Fernández reclama inversiones para adaptar las depuradoras a las necesidades reales del polígono y del término municipal.