El BNG de Silleda critica el retraso en la reforma de la Avenida do Parque, sin terminar para las fiestas

El BNG de Silleda lamenta que la reforma de la Avenida do Parque continúe sin estar rematada para la celebración de las fiestas de verano. La formación nacionalista recuerda que la obra comenzó el 17 de noviembre de 2025 con un plazo de ejecución previsto de seis meses, por lo que debería haber finalizado el 17 de mayo. Sin embargo, casi dos meses después de esa fecha y transcurridos ya cerca de ocho desde el inicio de los trabajos, la actuación sigue generando inconvenientes a la vecindad, que se prolongarán durante los festejos.

El grupo denuncia que durante buena parte de la ejecución fue habitual ver únicamente a uno o dos operarios trabajando en la zona, con un ritmo de avance que considera muy alejado del necesario para cumplir los plazos comprometidos. «Durante semanas a veciñanza puido comprobar como os traballos avanzaban a un ritmo desesperadamente lento. Dá a sensación de que á empresa adxudicataria non lle preocupaba especialmente cumprir o prazo porque sabía que desde o Concello non se lle ía esixir responsabilidade ningunha», señala la portavoz municipal del BNG, Erea Rey.

La formación recuerda además que la empresa solicitó una ampliación del plazo de ejecución apenas tres días antes de que finalizase el período inicialmente establecido. Según el BNG, la adjudicataria alegó condiciones meteorológicas adversas y la necesidad de coordinar actuaciones con servicios afectados. Rey rechaza ese argumento y sostiene que «alegar as inclemencias meteorolóxicas como causa do retraso parece unha mala escusa. Estamos en Galicia e a chuvia é un factor habitual que debe terse en conta á hora de planificar unha obra. Non pode utilizarse agora como xustificación para explicar dous meses de atraso».

El BNG considera que el gobierno municipal renunció a ejercer un control efectivo sobre la ejecución del contrato y recuerda que la legislación prevé la imposición de sanciones cuando los retrasos sean imputables a la empresa contratista. «Cada vez temos máis a sensación de que este goberno municipal está máis preocupado por botarlle unha man ás concesionarias cando teñen problemas, que por defender os intereses da veciñanza. Xa o vimos co contrato da luz, co contrato do lixo e volvemos velo agora. Incúmprense os pregos e nunca hai consecuencias para as empresas responsables», afirma la portavoz nacionalista. Rey remarca que «o que lle corresponde ao goberno local é defender os intereses da veciñanza. Iso pasa por fiscalizar os contratos, esixir o cumprimento dos compromisos adquiridos e actuar cando estes non se respectan».

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La formación nacionalista sostiene que el retraso en la Avenida do Parque es «una muestra más» de la falta de seguimiento de las contrataciones municipales por parte del ejecutivo local. Por ello, reclama transparencia sobre los motivos por los que, según el BNG, no se adoptaron medidas para garantizar que una obra iniciada en noviembre estuviese finalizada antes de las fiestas de verano, tal y como estaba previsto.