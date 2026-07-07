Sabucedo supera el récord de temperaturas con éxito y sin incidentes graves

La Rapa de Sabucedo aguanta el tirón y cierra esta edición marcada por las temperaturas extremas sin incidencias reseñables. Las advertencias y medidas cautelares puestas en marcha en los días previos surtieron efecto y, pese a que el mercurio llegó a rozar los 40 grados en algunos momentos, el calor no fue impedimento para que un año más los aloitadores hiciesen lo suyo, devolviendo al monte sus greas salvajes, rapadas y desparasitadas.

Récord de temperaturas y récord de capturas. Este lunes el curro se prolongó más de lo esperado debido al alto número de caballos a rapar. Concretamente, en torno a las 11.00 horas entraban las manadas en el hemiciclo para que los más pequeños debutasen retirando los ‘bichos’, como se conoce localmente a los potros. Fueron más de una treintena las crías apartadas por los benjamines, siempre bajo la supervisión de los mayores. De modo que, al quedar espacio liberado, los aloitadores decidieron bajar parte de las bestas que aún quedaban en el cierre de Cataroi. No obstante, y por cuestiones de seguridad, no pudieron entrar todas, lo que supuso el retraso del comienzo oficial del tercer y último curro de Sabucedo 2026. Para ser exactos, las agujas marcaban las 11.50 cuando tuvo lugar el primer aloitamento.

Con la emblemática banda sonora en directo por parte de Airiños de Caldelas y la voz de Pablo Chichas como director de ceremonias transcurrió la tercera vuelta de este encuentro anual entre la naturaleza y el hombre. Decenas de bestas pasaron por la tijera, si bien algunas se resistían más que otras. Uno de los momentos de mayor tensión vino tras el golpe recibido por uno de los aloitadores, que tuvo que ser acordonado por sus compañeros mientras se recuperaba del impacto. Finalmente logró ponerse en pie acompañado de los aplausos del público.

Mientras el pulso entre hombre y caballo continuaba en la arena, la grada atendía respetuosa. Desde la organización repartían botellas de agua para refrescarse y recordaban la presencia de cantinas a ambos lados del hemiciclo para mantenerse hidratados. Toda precaución era poca, aunque algunos cedieron al calor y abandonaron la grada antes del fin del curro. En torno a las 12.50 fue rapada la última besta, aunque las compuertas del curro tardarían mucho más en abrirse. Por primera vez, las greas no regresaron al cierre de Cataroi tras abandonar la arena, sino al de O Cubillón, situado al otro lado de la carretera. Allí rematarán las labores de saneamiento antes de la tradicional ‘solta’, prevista para la mañana de este martes, cuando los animales volverán definitivamente al monte.

El balance sanitario también fue positivo. Los servicios desplazados hasta el recinto atendieron en torno a una decena de contusiones leves, la mayoría derivadas de la propia actividad en la arena, sin que se registrasen lesiones de gravedad. Tampoco fue necesario intervenir por incidencias relacionadas con las altas temperaturas, el principal motivo de preocupación durante toda la jornada.

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Precisamente, desde la organización reconocen que, aunque sobre el papel esta era una Rapa que se esperaba transcurriese con relativa tranquilidad, el comportamiento del termómetro mantuvo en tensión permanente a la Asociación durante todo el fin de semana. Las recomendaciones lanzadas en los días previos, el refuerzo de los dispositivos preventivos y los continuos recordatorios para que participantes y asistentes se mantuviesen hidratados acabaron dando resultado. Con el último curro ya concluido y el evento llegando a su fin sin contratiempos reseñables, la organización respira ahora tranquila tras superar una de las ediciones más exigentes de los últimos años por las condiciones meteorológicas.