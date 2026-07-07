Roban casi 500 euros en alcohol y cervezas de la barra de las fiestas de San Benito en Matalobos

La parroquia estradense de Matalobos celebra este fin de semana sus fiestas patronales en honor a San Benito. El tiempo apremia, y los ocho integrantes de la comisión organizativa trabajan a contrarreloj para que todo esté a punto antes de la puesta en escena. Por ello, su sorpresa fue mayúscula cuando este lunes comprobaron que la mercancía almacenada para servir en la barra de la comisión durante los festejos había sido robada.

Unas veinte botellas de alcohol destilado desaparecieron de la cocina del teleclub parroquial, donde normalmente guardan los enseres para esta clase de celebraciones. Al llegar al edificio pudieron comprobar a simple vista que la puerta había sido forzada, lo que ya les hizo temer lo peor, aunque sus malos presagios se vieron confirmados al comprobar que, efectivamente, la mercancía ya no estaba.

Jesús Fernández Otero y Jorge Varela Fuentes son dos de los miembros del equipo que desde el año pasado lleva a cabo la organización del San Benito y otras actividades para generar comunidad en Matalobos. Ellos comparten con FARO que la pérdida asciende fácilmente a 500 euros, cuando esta barra ya funciona para conseguir los fondos necesarios para costear los festejos. «Isto é o que tiñamos acumulado do San Xoán, e agora faltábanos mercar algo máis para servir os días da festa na barra, que a poñemos para reunir os cartos para pagala. Así temos que mercar todo de novo», relata Jesús.

«Ten que ser alguén que nos ten controlados, e que sabe que gardamos as cousas aquí. Xa intentamos non deixar moito, por se acaso, pero aínda así entraron», añade Jorge.

La situación se vuelve especialmente frustrante dado que esta es la segunda vez en el año que ocurre lo mismo. El pasado mes de abril, tras la celebración de una churrascada popular para —de nuevo— conseguir financiación para el San Benito, ya tuvieron un hurto similar. «Desa vez non atoparon moita cousa. Pensamos que viñan polos cartos, pero non os tiñamos aquí», comparte Fernández Otero.

La reiteración de los hechos en tan poco tiempo y coincidiendo con momentos de actividad de la comisión hace pensar a sus integrantes que el o los culpables son personas cercanas. Además, les llama particularmente el carácter improvisado del robo. «Viñeron e só levaron as botellas e as cervezas con alcol, as 00 deixáronas, e o viño tinto igual. Ademais debían ter fame, porque tiñamos bolsas de gusanitos para poñer co vermú e abríronas», nos cuentan los damnificados.

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Esta comisión se formó hace apenas un año para mantener vivas las fiestas patronales. Ocho voluntarios de entre 27 y 42 años tomaron las riendas de la tarea al comprobar que ya no había veteranos que lo hiciesen. «Antes as festas organizábaas cada ano un matrimonio diferente, pero agora xa non queda xente, e non queremos que isto se perda. Pero dá pena ver que hai xente que fai estas cousas en lugar de axudar», sentencia Varela Fuentes.