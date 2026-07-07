El PP reprocha al gobierno de Camba la pérdida de fondos para servicios sociales

El PP de Rodeiro afeó al gobierno su incapacidad para retener recursos de administraciones superiores con los que reforzar o mantener servicios básicos.

Su portavoz, Cati Somoza, echó en cara al bipartito en el pleno de este lunes la pérdida de recursos económicos para el Punto de Atención á Infancia (PAI) o el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Los populares aprovecharon una moción del gobierno sobre la petición a la Xunta de más fondos para el centro educativo para recordar que no se aprovecharon fondos estatales que permitirían ampliar este servicio, al tiempo que criticaron que los padres de los niños deban comprar juegos o juguetes, y pidieron que se agilizase el traslado de este servicio al futuro Edificio Asistencial.

En el SAF el PP reprochó de nuevo al ejecutivo la pérdida de 180.000 euros que permitirían ampliar horas de atención o liquidar la lista de espera. Mientras, el gobierno ayer presidido por Alberte Lamazares alegó que este servicio está plenamente garantizado al dar cobertura a 37 personas en el municipio, la totalidad de los dependientes. Sobre el PAI, Lamazares dijo que el Concello asume 80.000 euros para el mantenimiento de este servicio, que en otros municipios limítrofes la Xunta asume en su totalidad. Al PP no le convencieron estas explicaciones y Somoza recordó que en Galicia solo cinco ayuntamientos no se sumaron al acuerdo sobre la financiación de la asistencia domiciliaria y lamentó que desde el equipo de gobierno se calificase de «esmolas» las aportaciones extra de la administración autonómica.

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Sobre el plan de desbroces de Seaga el PP también lamentó otra pérdida de oportunidad pues, a pesar de cerrarse ahora la adhesión al convenio, las ventajas no llegarán hasta el próximo año. Lamazares expuso los trabajos para la elaboración de un plan contraincendios que, dijo, el PP no fue capaz de levar a cabo en sus años de gobierno.