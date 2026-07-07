La piscina municipal de Vila de Cruces abre al público este miércoles

El Concello de Vila de Cruces abre al público la Piscina Municipal este miércoles 8, tras finalizar las obras de mejora y finalizados todos los procesos técnicos y administrativos necesarios para su apertura. Las instalaciones abren con retraso y más teniendo en cuenta las elevadas temperaturas de las últimas semanas.

La principal actuación consistió en la renovación integral del vaso grande de la piscina, que presentaba filtraciones de agua y desprendimiento del revestimiento interior. La intervención incluyó la ejecución de un nuevo vaso con sistema de rebosadero perimetral y vaso de compensación, lo que permite mejorar la circulación y la calidad del agua, además de optimizar su funcionamiento y mantenimiento.

Asimismo, se renovó completamente el pavimento de la zona de la playa, sustituyendo el anterior revestimiento por una superficie continua más confortable, segura e idónea para el tránsito descalzo, mejorando de esta forma las condiciones de uso y el confort de las personas usuarias. También se llevaron a cabo actuaciones de acondicionamiento en la piscina infantil.

La Piscina Municipal permanecerá abierta de lunes a domingo, en horario de 16:00 a 20:30 horas, y el acceso será gratuito durante toda la temporada estival.

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Desde el Concello animan a los vecinos a que disfruten de estas instalaciones renovadas que permiten ofrecer un servicio de mayor calidad y un espacio de entretenimiento más moderno, cómodo y seguro.