Verano
La piscina municipal de Vila de Cruces abre al público este miércoles
Fueron realizados trabajos de renovación integral del vaso grande, del pavimento de la zona de la playa y actuaciones de acondicionamiento en la área infantil
El Concello de Vila de Cruces abre al público la Piscina Municipal este miércoles 8, tras finalizar las obras de mejora y finalizados todos los procesos técnicos y administrativos necesarios para su apertura. Las instalaciones abren con retraso y más teniendo en cuenta las elevadas temperaturas de las últimas semanas.
La principal actuación consistió en la renovación integral del vaso grande de la piscina, que presentaba filtraciones de agua y desprendimiento del revestimiento interior. La intervención incluyó la ejecución de un nuevo vaso con sistema de rebosadero perimetral y vaso de compensación, lo que permite mejorar la circulación y la calidad del agua, además de optimizar su funcionamiento y mantenimiento.
Asimismo, se renovó completamente el pavimento de la zona de la playa, sustituyendo el anterior revestimiento por una superficie continua más confortable, segura e idónea para el tránsito descalzo, mejorando de esta forma las condiciones de uso y el confort de las personas usuarias. También se llevaron a cabo actuaciones de acondicionamiento en la piscina infantil.
La Piscina Municipal permanecerá abierta de lunes a domingo, en horario de 16:00 a 20:30 horas, y el acceso será gratuito durante toda la temporada estival.
Desde el Concello animan a los vecinos a que disfruten de estas instalaciones renovadas que permiten ofrecer un servicio de mayor calidad y un espacio de entretenimiento más moderno, cómodo y seguro.
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