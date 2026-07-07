Los nuevos retos en materia de igualdad centran el debate en Lalín esta semana

Este martes tuvo lugar la inauguración de la XXI edición del curso de verano de la Universidad de Santiago Novas Fronteiras na Igualdade de Oportunidades 2.0: Violencia Sexual, Redes Sociais, Intelixencia Artificial e Coeducación, que se desarrollará hasta este viernes en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero.

En el acto estuvieron presentes el alcalde de Lalín, José Crespo, la diputada de Igualdade e Benestar Social de la Diputación, Paula Bouzós, y la profesora de la USC y codirectora del curso Milena Villar Varela. También estuvieron presentes el concelleiro de Igualdade, Avelino Souto, la codirectora del curso y agente de igualdad del Concello de Lalín, Susi Payo y la antigua directora de este curso, María José Méndez Lois.

Respecto al curso, José Crespo manifestó que «no sería posible si que el departamento municipal de igualdad lo idease. Son 20 años, que no es poco, y seguir hablando de igualdad, aunque parezca que es un tema muy manido, hace falta constantemente». Además el regidor añadió que «estos nuevos tiempos requieren actualizar protocolos, que si no se hacen, podemos quedar muy alejados de lo que es la realidad».

Tras esta intervención se dio paso al inicio de las conferencias. Durante la mañana del martes tuvo lugar la ponencia del médico y forense Miguel Lorente Acosta con Violencias Machistas. Radiografía actual y la de la directora y guionista Mabel Lozano con Non se move e non fala. Por la tarde fue el turno de Mónica Alario, licenciada en Filosofía Moral en Estudios Interdisciplinares de Género que habló sobre Masculinidad hexemónica, pornografía e manadas. Las intervenciones de esta primera jornada concluyeron con la artista visual Yolanda Domínguez que centro su ponencia en Comunicación dixital se estereotipos.

Los participantes en este curso de verano podrán continuar conociendo más sobre igualdad este miércoles con sesiones que se centrarán en el machismo y la cultura jurídica, las nuevas masculinidades, la influencia de las redes sociales en la violencia patriarcal y las claves para trabajar la masculinidad en las aulas. Por la mañana intervendrán Caterina Canylles, doctora en Antropología Social y Cultural y Octavio Salazar, catedrático de Derecho Institucional de la Universidad de Córdoba. Tras el descanso el curso retomará su actividad a las 16:00 horas con las conferencias de Carmen Ruiz Repullo, profesora de Sociología en la Universidad de Granada e Iván Gómez Beltrán, historiador y doctor en género y diversidad.

Este programa incluye la proyección del documental Regueifando con pracer, que se podrá ver el jueves junto con ponencias sobre la gordofobia, educación sexual coeducativa, algoritmos, modelos de éxito social y derecho digital e inteligencia artificial. Las charlas correrán a cargo de Raquel Doallo de Aopaso y María García de SRA. Placeful; Lara Gil, antropóloga y Cristina de Tena, educadora e integradora social: Soraya Calvo González, investigadora y Ana María Aba Catoira, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de A Coruña.

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La última jornada abordará la violencia contra las mujeres desde la perspectiva del periodismo y de la coeducación. Los relatores serán Isabel Valdés, periodista especializada en Género y Feminismo y Amparo Tomé, socióloga e investigadora.