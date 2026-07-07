Reconocimientos
Dos lalinenses reciben distintivos de permanencia en Protección Civil
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La Consellería de Presidencia de la Xunta difundió la relación de personas condecoradas con las medallas al mérito y los distintivos de permanencia de Protección Civil correspondientes al presente año. En la relación referida a los distintivos de permanencia figuran los voluntarios de la agrupación de Protección Civil de Lalín Manuel Albarellos González y José Manuel Taboada Ferreiro. Este registro fue publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en la provincia figuran voluntarios distinguidos de las agrupaciones de Cangas, Catoira, Portas, Redondela, Cambados o Ribadumia.
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