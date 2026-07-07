La Fundación Roberto Rivas celebra 15 años con la inauguración de El Palomar

La Fundación Roberto Rivas celebra este jueves, a las 10:30 horas, su décimo quinto aniversario. Una fecha en la que también se abrirán las puertas de El Palomar. Se trata de un nuevo punto de encuentro diseñado para impulsar el emprendimiento, la innovación y la dinamización en las comunidades rurales que ponen en marcha desde la fundación. El espacio nace con el objetivo de convertirse en un ecosistema de dinamización, donde emprendedores, agricultores, ganaderos, artesanos y vecinos podrán colaborar, hacer crecer sus proyectos y nutrir a la comunidad que han ido construyendo.

El acto de inauguración tendrá lugar en sus instalaciones en Siador, en Silleda, con la recepción de asistentes y la bienvenida institucional. A las 11:00 horas tendrá lugar el acto 15 años de recorrido de la Fundación y El Palomar y media hora después se desarrollará la conversación Redes que mantienen vivo el rural. Tras esta exposición llegará el momento de las conclusiones y el cierre el que se dará paso al cóctel y networking con productores locales y la visita a las instalaciones, que está prevista para las 13:00 horas.