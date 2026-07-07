Las fiestas de Silleda cortan varias calles y la Avenida do Parque seguirá cerrada por obras

Las Festas de Verán de Silleda obligarán a cortar el tráfico y restringir el estacionamiento en varias calles de la villa desde hoy, martes 7 de julio. A estas limitaciones se sumará el cierre de la Avenida do Parque, que continuará sin abrir al tráfico durante los festejos pese a que el gobierno local confiaba en que al menos pudiese estar operativa la plataforma de rodadura.

Aspecto que presentaba ayer el tramo a la altura del parque de la iglesia. / Bernabé / Javier Lalín

Finalmente no será posible. La empresa adjudicataria ha ejecutado el hormigonado de la calzada, un material que necesita diez días de reposo antes de soportar el paso de vehículos y que solo afecta al primer tramo de la vía. Las altas temperaturas tampoco ayudan a acortar los plazos de fraguado, por lo que, tal como indicaron desde el Concello, la avenida permanecerá de momento cerrada. Queda levantada la calzada en el tramo que discurre por delante del parque de la iglesia, que será pavimentado íntegramente con piedra.

Por otro lado, ayer se procedió a la retirada del quiosco, un cambio importante en el paisaje del parque silledense. Desde donde estaba ubicado hasta el cruce de la N-525 se llevará a cabo un ajardinamiento, tareas que comenzarán mañana, miércoles.

La retirada del quiosco modifica la vista del parque. / Cedida

En cuanto al dispositivo específico de las fiestas, las primeras restricciones comienzan este martes a las 15:00 horas, con el cierre al tráfico de la rúa Pintor Colmeiro, que permanecerá cortada hasta la madrugada del lunes 13. También desde hoy quedará cerrada la prolongación de Emilio Alonso Paz, permitiéndose únicamente el acceso a los garajes.

A partir del jueves 9 se ampliarán los cortes. El tramo de las calles Antón Alonso Ríos, Cartaxena y Castrelo permanecerá cerrado desde las 15:00 horas del jueves y, posteriormente, desde las 11:00 del viernes hasta el final del concierto previsto para el domingo 12.

La Rúa do Progreso tendrá restricciones en varios momentos: el jueves 9 desde las 11:00 horas, el sábado 11 a partir de las 16:00 y el domingo 12 desde las 17:00. Por su parte, las calles Venezuela y Emilio Alonso Paz permanecerán cerradas al tráfico desde última hora de la tarde y hasta las 6:00 horas durante las jornadas del jueves, viernes, sábado y domingo. Durante estos períodos, el acceso estará permitido, siempre que sea posible, a residentes y vehículos de carga y descarga.

Las restricciones afectarán también al entorno de la Praza Juan Salgueiro con motivo del montaje de la XXVI Festa do Lacón. Desde el martes quedará prohibido estacionar en el tramo de acceso a la plaza desde la rúa Outeiro, mientras que el acceso a los garajes para residentes se realizará por la rúa Alonso Ríos.

Noticias relacionadas

El Concello solicita la comprensión y colaboración de vecinos y visitantes ante unas limitaciones que considera necesarias para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los actos festivos.