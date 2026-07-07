A Estrada cierra temporalmente la piscina municipal grande por una fuga de agua

El Concello de A Estrada cerrará temporalmente al público del vaso de mayor de las piscinas municipales tras detectarse a primera hora de este martes un consumo anómalo de agua en la red de abastecimiento de la Zona Deportiva. La incidencia, localizada gracias a la reciente sectorización de la red municipal, ha obligado a activar el protocolo de comprobación de conducciones para localizar el origen de una fuga.

Desde primeras horas de la mañana el personal municipal está recorriendo la red de abastecimiento para determinar el punto exacto en el que se produce la pérdida de agua. Y, mientras se desarrollan las inspecciones, por motivos de seguridad únicamente permanecerán abiertas al público las piscinas mediana y pequeña.

La administración local explica que la presencia de maquinaria y la ejecución de los trabajos de inspección hacen aconsejable restringir provisionalmente el acceso al vaso principal para garantizar la seguridad de las personas usuarias. Con el objetivo de reducir las molestias derivadas de esta situación, el acceso a las instalaciones será gratuito mientras permanezca cerrada la piscina de mayor tamaño.

La prioridad es localizar la incidencia y acometer la reparación con la mayor rapidez posible para recuperar el funcionamiento habitual de las instalaciones. En este sentido, el Concello lamenta los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar en un momento de altas temperaturas y de mayor afluencia de usuarios, aunque defiende que resulta imprescindible actuar con rapidez para evitar una pérdida continuada de agua y favorecer una gestión responsable de los recursos hídricos.

En paralelo a esta incidencia, el Concello también ha informado de la evolución de los trabajos en la playa fluvial de Porta Pousada, situada en el río Liñares. Las nuevas compuertas destinadas a regular el nivel del agua ya han llegado a las instalaciones y durante la jornada del lunes comenzaron las labores previas a su colocación.

Si los trabajos avanzan según la planificación prevista, el cierre de las compuertas permitirá recuperar el nivel habitual del agua para el baño de cara al próximo fin de semana. Además, la administración ha anunciado que incorporará nueva arena a la zona de playa, que permanece abierta al público y dispone de servicio de socorrismo, aunque por el momento el caudal todavía no alcanza las condiciones habituales de otras temporadas.

Las zona de las compuertas en la playa fluvial de Liñares. / Cedida

El PSOE tilda de «escandaloso» el retraso en la puesta a punto de la playa fluvial

Precisamente la situación de la playa fluvial ha motivado una nueva valoración crítica por parte del PSOE de A Estrada. El portavoz socialista, Luis López Bueno, calificó de «escandaloso» el nuevo retraso en la apertura completa de la zona de baño y sostuvo que la situación constituye «un ejemplo más de la incapacidad del gobierno».

Los socialistas recuerdan que el ejecutivo local había comunicado diferentes previsiones para la puesta en funcionamiento de la playa fluvial y consideran que, pese a ello, la instalación continúa «abierta a medias». A juicio de López Bueno, resulta «difícil de comprender» que el Gobierno local no hubiera comprobado el estado de las compuertas tras las intensas lluvias registradas durante el pasado mes de enero, al entender que el mantenimiento de este tipo de infraestructuras forma parte de las obligaciones ordinarias de cualquier administración municipal.

El grupo de la oposición sostiene además que durante años la playa fluvial abrió con normalidad dentro de los plazos habituales y asegura que los problemas comenzaron con la llegada del actual gobierno local. En ese sentido, vincula este retraso con otras cuestiones relacionadas con la gestión de las instalaciones municipales.

Entre ellas, el PSOE menciona el estado de las piscinas municipales tras la reforma ejecutada recientemente, una actuación que, según recuerda, superó los 500.000 euros de inversión. Los socialistas afirman que las obras dieron como resultado «un vaso recortado a la mitad y un barrizal en la zona que debía ser césped», críticas que añaden ahora al cierre temporal de la piscina principal por la fuga detectada en la red de abastecimiento.

La formación también amplía sus reproches a otros ámbitos de la gestión municipal. López Bueno señaló que el actual ejecutivo «recauda más impuestos en toda la historia de A Estrada», aludiendo a la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), y criticó que, en su opinión, no se hayan reforzado los servicios públicos pese al incremento de la recaudación. Asimismo, hizo referencia a la supresión de varias islas de contenedores de residuos como otro ejemplo de lo que considera una gestión deficiente.

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El portavoz socialista fue especialmente duro con la comunicación del gobierno local al afirmar que el anuncio previo de una fecha de apertura que finalmente no se cumplió evidencia una gestión «poco seria». También dirigió críticas al gabinete de comunicación del Concello, cuestionando la labor desarrollada por este servicio.