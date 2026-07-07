A Estrada aprueba el proyecto de humanizaciones del rural

La junta de gobierno local de A Estrada aprobó este lunes el proyecto de humanizaciones del rural, la actuación de mayor envergadura incluida en la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), financiada con fondos europeos. El acuerdo permitirá iniciar el procedimiento de contratación de unas obras valoradas en 6,5 millones de euros que llegarán a las 51 parroquias del municipio y beneficiarán a más de la mitad de sus 473 núcleos de población.

La iniciativa, presentada la pasada semana en la Mesa Municipal de Mobilidade y analizada posteriormente en la comisión informativa de Urbanismo, representa más del 60 % de los cerca de diez millones de euros que recibirá A Estrada a través de la EDIL. Se trata de la principal actuación contemplada dentro de esta estrategia y una de las mayores inversiones previstas por el Concello para mejorar la seguridad y la calidad de vida en el medio rural.

El proyecto contempla actuaciones repartidas por todo el término municipal, centradas principalmente en el hormigonado de cunetas para ganar espacio destinado al tránsito peatonal, la mejora de la recogida de aguas pluviales, la renovación de la señalización horizontal y vertical, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la colocación de soportes para contenedores. El objetivo es incrementar la seguridad y la accesibilidad en las aldeas, manteniendo al mismo tiempo su configuración tradicional.

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, ya había explicado durante la presentación del proyecto que su redacción fue el resultado de un trabajo desarrollado junto a los técnicos municipales, recorriendo las distintas parroquias y recogiendo las propuestas trasladadas por vecinos, asociaciones y alcaldes de barrio. Ese proceso permitió ampliar el presupuesto inicialmente previsto, que pasó de seis a 6,5 millones de euros para incorporar nuevas actuaciones consideradas prioritarias.

El Concello iniciará ahora la licitación de la mayor inversión prevista para el rural estradense

Tras la aprobación del proyecto, el siguiente paso será la licitación de las obras, con el objetivo de adjudicarlas e iniciar su ejecución en los próximos meses. Paralelamente, el gobierno local prevé mantener reuniones informativas en las distintas parroquias para explicar a los vecinos las actuaciones previstas en cada núcleo y el calendario de desarrollo de los trabajos.

La actuación supondrá una de las mayores inversiones ejecutadas de forma simultánea en el rural estradense, al distribuir las intervenciones entre las 51 parroquias y más de la mitad de los 473 núcleos de población del municipio. Con este proyecto, el Concello pretende mejorar la movilidad peatonal, reforzar la seguridad vial y renovar los espacios públicos rurales, aprovechando la financiación europea para impulsar una actuación de alcance prácticamente municipal.