La comisión de San Benito denuncia el deterioro del teleclub de Pardesoa, Forcarei

La proximidad de la fiesta de San Benito, que se celebrará este sábado en Pardesoa (Forcarei), ha sacado a la luz el mal estado del teleclub parroquial. La Asociación de Festas San Benito denuncia que el inmueble, de titularidad de la Diócesis, presenta un falso techo desprendido, humedades y otros desperfectos que obligan a una actuación urgente. Ante esta situación, la organización ha decidido instalar un peto durante la jornada festiva para recaudar fondos con los que intentar acondicionar el local. El párroco, don Saúl, asegura, sin embargo, que desconocía por completo el problema y lamenta haberse enterado a través de este periódico, defendiendo que nadie se lo había comunicado previamente.

El teleclub se utiliza fundamentalmente durante la celebración de San Benito. Allí se guardan imágenes religiosas y otros enseres, además de instalarse el puesto de venta de velas y artículos religiosos. Según la comisión de fiestas, el deterioro del edificio es evidente y requiere una intervención general, aunque consideran prioritario reparar los desperfectos que pueden suponer un riesgo durante la celebración de este fin de semana.

Estado del interior del teleclub de Pardesoa. / FDV_EXTERNAS

Por ello, la organización ha optado por pedir la colaboración de vecinos y asistentes mediante una colecta voluntaria. Sus responsables confían en la solidaridad de la parroquia para reunir recursos con los que realizar, al menos, las actuaciones más urgentes, destacando que habitualmente los vecinos responden cuando se trata de colaborar con la fiesta.

Frente a estas críticas, don Saúl afirma que hasta ahora nadie le había trasladado el estado del inmueble. Explica que el teleclub se encuentra en terrenos de la Iglesia y que corresponde a la Diócesis hacerse cargo de su mantenimiento, igual que ocurre con el resto del patrimonio parroquial. Asegura que, de haber tenido conocimiento de los daños, se habría estudiado la forma de repararlos dentro de las posibilidades económicas existentes.

El sacerdote lamenta además que la situación se haya denunciado públicamente antes de hablar con él. "Me acabo de enterar", asegura, insistiendo en que nunca recibió una queja directa y que su forma de actuar siempre ha sido resolver los problemas mediante el diálogo. Incluso apunta a que detrás de esta forma de proceder puede existir cierta "malicia" o un intento de generar polémica, aunque recalca que no mantiene ningún conflicto con los vecinos de la parroquia.

Estado del interior del teleclub de Pardesoa. / FDV_EXTERNAS

Don Saúl recuerda también que durante los últimos años se han realizado distintas inversiones en la parroquia, como la reparación de la cubierta del teleclub, trabajos de pintura, mejoras en la iglesia y la renovación del sistema de sonido, además de otras actuaciones derivadas de robos y del deterioro provocado por el paso del tiempo. Subraya que la parroquia debe atender numerosas necesidades con recursos limitados y que las actuaciones se ejecutan de forma progresiva conforme lo permite el presupuesto.

La fiesta de San Benito

Pese a esta controversia, la programación de San Benito se mantiene sin cambios. La jornada comenzará este sábado 11 con el pasacalles de Os Sin Son Ghaiteiros, seguido de la misa cantada y la actuación de la charanga Los Santos. Por la noche habrá verbena con la orquesta Panorama y la discoteca móvil Pirámide, además del sorteo de un premio de 1.000 euros. La comisión organizadora también ha puesto a la venta camisetas conmemorativas en homenaje a los vecinos "más colaboradores" con la celebración.