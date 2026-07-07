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Comienzan los cursos de natación en Silleda y A Bandeira

Más de 100 personas participan en estas clases que se van a llevar a cabo durante los meses de verano, en distintos turnos en función de los grupos y los niveles

Una de las clases de natación impartida este lunes en Silleda.

Una de las clases de natación impartida este lunes en Silleda. / Cedida

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Redacción

Silleda

Las piscinas municipales de Silleda y de A Bandeira acogieron este lunes el inicio de los cursos de natación del verano, en los que participan este año más de 100 personas entre menores y personas adultas.

La mayor parte de las inscripciones se concentraron en el recinto de Silleda, con alrededor de 80 personas anotadas, mientras que el resto de los participantes realizan la actividad en las piscinas de A Bandeira. Las clases se desarrollarán durante los meses de verano en horario de mañana, a partir de las 12:00 horas, con distintos turnos organizados en función de los grupos y niveles.

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La oferta incluye cursos infantiles, dirigidos a niños y niñas a partir de los 5 años, así como actividades para personas adultas.

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