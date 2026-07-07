Comienza en Lalín el curso sobre igualdad
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El edificio sociocultural de Lalín acoge este martes el comienzo del curso universitario sobre igualdad. Será a partir de las 9.30 horas cuando los participantes inicien un seminario que será inaugurado por el alcalde, José Crespo, la diputada provincial Paula Bouzós y la directora del curso, Milena Villar.
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