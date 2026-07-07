Comienza el ‘Campamento Miúdo’ en Lalín

Una treintena de niños de Lalín inició ayer las actividades del denominado Campamento Miúdo que, organizado por el Concello, se llevará a cabo en el Espazo Xove hasta el próximo día 17. El primer turno finalizará el día 10 y el segundo, también para niños de entre 3 y 6 años, será del 13 al 17 del presente mes de julio.