Conciliación
Comienza el ‘Campamento Miúdo’ en Lalín
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Una treintena de niños de Lalín inició ayer las actividades del denominado Campamento Miúdo que, organizado por el Concello, se llevará a cabo en el Espazo Xove hasta el próximo día 17. El primer turno finalizará el día 10 y el segundo, también para niños de entre 3 y 6 años, será del 13 al 17 del presente mes de julio.
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