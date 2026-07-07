La Central reduce un 12 % el negocio bovino pese al tirón de la recría y los pasteros

La Central Agropecuaria de Galicia Abanca registró este martes, 7 de julio, un descenso de la actividad global del mercado bovino respecto a la subasta precedente. La asistencia total se situó en 1.367 animales, 45 menos, mientras que las adjudicaciones alcanzaron las 1.310 reses, con una reducción de 18. El volumen económico conjunto fue de 1.435.141 euros, lo que supone 192.312 euros menos que el 30 de junio.

La recría fue una de las secciones con mejor comportamiento en cuanto a afluencia. Pasaron por el recinto 766 becerros, 11 más, y se adjudicaron 738, es decir, 16 más. Sin embargo, el importe de las operaciones bajó hasta 396.680 euros, con una caída de 58.422 euros. Esto se debe a que el precio medio de los animales adjudicados quedó en 537,51 euros, 92,83 menos.

La sección de pasteros presentó también una evolución positiva en actividad. La asistencia ascendió a 108 animales, 13 más, y se adjudicaron 106, con un incremento de 21. Las operaciones alcanzaron los 111.171 euros, 21.663 más que en la subasta anterior, aunque el precio medio quedó en 1.048,78 euros, 4,26 menos.

Cotizaciones agropecuarias / Javier Lopez

Cotizaciones agropecuarias / Javier Lopez

En los becerros carniceros se redujo la afluencia, con 157 animales, 9 menos, y 152 adjudicados, 7 menos. El volumen de negocio fue de 225.921 euros, con una bajada de 4.696 euros. Aun así, el precio medio mejoró hasta 1.486,32 euros, 35,9 más.

El retroceso más acusado en volumen económico se produjo en el vacuno mayor. La asistencia fue de 336 reses, 60 menos, y las adjudicaciones bajaron en 48, hasta 314. Las transacciones sumaron 701.369 euros, con un descenso de 150.857 euros. El precio medio se situó en 2.233,66 euros, 120,56 menos.

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En las mesas de precios, el porcino cebado repitió cotizaciones, con el selecto a 1,335 euros por kilo y el normal a 1,310. Los lechones mantuvieron también sus referencias, en 40 euros los de única explotación y 35 los de varias procedencias. Huevos, gallinas de desvieje y conejo no registraron variaciones.