Brión homenajea a Neira Vilas en Gres

La edición número diecinueve del Encontro coa Arte de Brión puso su punto y final después de una jornada completa celebrada en Gres, en Vila de Cruces, para homenajear a Xosé Neira Vilas, figura central de este año. Así, durante toda la mañana del pasado sábado, los 27 artistas participaron en una actividad de pintado en la naturaleza, desarrollada en las islas de Gres.

A pesar de las elevadas temperaturas, la sombra de los árboles y el río Ulla facilitaron la tarea de los artistas, que apenas un día antes tuvieron serios problemas en los alrededores de la iglesia de Bastavales. En este caso, la temperatura era tan agradable que recibieron alguna que otra visita curiosa tanto de vecinos de la zona como de visitantes de este hermoso enclave.

El grupo realizó una sesión de pintura en las islas de Gres. / Cedida

Después de cuatro horas de trabajo, la comitiva se dispersó por las tres islas principales para celebrar una comida en la zona ante de proceder a hacer una ofrenda floral a Xosé Neira Vilas en la iglesia de Santiago de Gres. Tras la entrega realizaron una visita guiada a la Fundación Neira Vilas. El homenaje concluyó en Brión, donde Cándido Pazó puso en escena su espectáculo Memorias dun neno labrego.

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Los 27 artistas que participaron en el XIX Encontro coa Arte: lembrando a Xosé Neira Vilas fueron: África de la Llave, Alba Roqueta, Ángel Contreras, Carmen Hermo, Caxoto, Cristóbal Garrido Toba, Chelo Rodríguez, Diego Fernández Columé, Fernando Yáñez, Frutos Casado de Lucas, Isabel Pintado, Iván Prieto, Joaquín Cortés, José A. Regidor, José Galarzo, Laureano Vidal, María Carmen Martínez, María Manuela, María Xesús Díaz, Mariano Casas, Miguel Anxo Varela, Montserrat Varela Mud, Paco Casal, Ricardo Rilo, Siro, Veiras Manteiga y Xosé Vázquez Castro.