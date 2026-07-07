Ornamentación urbana
El BNG vuelve a reivindicar su proyecto de paraguas de colores
Mari Fernández demanda al gobierno local que retome esta propuesta y que al mismo tiempo la extienda a otras calles con distintas temáticas
redacción
El BNG de Lalín llevará al pleno una iniciativa para reclamar al gobierno local que recupere la instalación de los paraguas de colores en calles del casco urbano y amplíe la propuesta a otros espacios con elementos decorativos de distintas temáticas. La portavoz municipal, Mari Fernández Sanmartín, defiende que se trata de una medida de bajo coste, ya que los paraguas ya fueron adquiridos y solo habría que asumir el montaje, además de incorporar nuevos materiales reutilizables.
La formación nacionalista sostiene que esta intervención tuvo un impacto positivo durante el anterior mandato y que puede dinamizar la villa en verano, atraer visitantes, favorecer los paseos y reforzar el comercio local. «O obxectivo é embelecer rúas para convertelas nun novo e potente reclamo para turistas e veciñanza», señala Fernández.
El BNG considera que estas acciones no son meramente ornamentales, sino que ayudan a humanizar el espacio urbano, hacerlo más amable e inclusivo y reforzar la identidad de Lalín. La propuesta plantea actuar en tramos peatonales con una estética visual y original, en diálogo con la vecindad y el tejido asociativo, y con programación decorativa anual.
Mari Fernández critica la decisión del ejecutivo de no continuar con una iniciativa que, según recuerda, el propio gobierno local llegó a valorar positivamente. A su juicio, abandonar la propuesta «só obedece á estratexia dun goberno que se move por revanchismo e que non responde á defensa do interés xeral do conxunto dos vecinos e veciñas».
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