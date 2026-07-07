Certamen
Abren el plazo de presentación de trabajos para el ‘Álvaro Cunqueiro’
Redacción
El Concello de Lalín abre desde este martes el plazo para presentar trabajos al XXXIII Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro, dotado con 5.000 euros y considerado el galardón más relevante de España en este ámbito. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre del presente año.
El certamen, organizado por el Concello con la Facultade de Ciencias da Comunicación de la USC, entidades gastronómicas gallegas y Turismo de Galicia, busca reconocer la difusión de la cocina gallega y el trabajo de profesionales y estudiantes del periodismo gastronómico. Podrán concurrir autores con trabajos publicados en los dos últimos años en gallego, castellano u otros idiomas comunitarios.
El premio establece dos modalidades: una compensación de 4.000 euros para el mejor trabajo periodístico en prensa, radio, televisión, medios digitales, blogs o pódcast; y 1.000 euros para el mejor trabajo académico de estudiantes o titulados recientes de Periodismo, Publicidad o Comunicación Audiovisual. El jurado valorará la calidad narrativa, el rigor, la originalidad, el impacto cultural y las referencias al Cocido de Lalín. Las propuestas podrán presentarse por vía electrónica o en soporte físico, siempre con copia digital. El fallo se hará público antes de la LIX Feira do Cocido y la asistencia a la entrega será obligatoria.
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