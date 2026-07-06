Vecinos registran alegaciones contra la instalación de la gasolinera 'low cost' de Donramiro

Vecinos de la parroquia lalinense de Donramiro se posicionan contra la construcción de una gasolinera low cost que proyecta una empresa estradense en la Avenida do Empalme. Los afectados han formalizado en torno a 60 alegaciones ante la administración autonómica, escritos en los que solicitan a la Xunta que emita una Declaración de Incidencia Ambiental desfavorable y por tanto deniegue a los promotores la autorización de esta gasolinera en la localización propuesta. Al mismo tiempo plantean que, de forma subsidiaria, se retrotraiga el procedimiento para obligar a la sociedad Strada 2030 I-D a elaborar nuevos estudios independientes sobre movilidad, impacto acústico, contaminación luminosa, riesgos ambientales y alternativas de emplazamiento.

Los residentes afirman que este proyecto está generando una «crecente preocupación social pola súa proximidade ás vivendas, ao acceso ao cemiterio municipal e ao campo de fútbol». Según recogen sus escritos (el período de alegaciones finaliza este miércoles día 8, según consta en el proyecto que se puede consultar en la página web de la Consellería de Medio Ambiente) que la actuación proyectada suscita numerosas dudas desde el punto de vista ambiental, urbanístico y de la calidad de vida de los ciudadanos. Consideran los alegantes especialmente preocupante que la instalación industrial se sitúe en una zona de «marcado carácter residencial», rodeada de viviendas unifamiliares y de bloques de pisos que, según describe la propia documentación del proyecto, se encuentran a escasas decenas de metros de la futura gasolinera. Las alegaciones advierten de que la memoria ambiental presentada por la empresa no evalúa de manera suficiente el impacto que podría tener una actividad de este tipo sobre la tranquilidad del barrio, ni las consecuencias derivadas del incremento del tráfico por la zona, del ruido o de la iluminación permanente.

Otra de las cuestiones que ha generado más preocupación entre los afectados es el hecho de la instalación funcione en régimen desatendido (sin personal) durante las 24 horas. Los escritos presentados ante la Xunta cuestionan que no se realice un análisis más profundo de los riesgos asociados a la ausencia de personal permanente, como posibles vertidos, fugas, actos vandálicos o incidencias durante la noche. También se pone el foco en la capacidad de almacenamiento prevista, que alcanzaría los 100.000 litros de combustible, una circunstancia que los vecinos consideran incompatible con la cercanía de las zonas habitadas.

La localización escogida también está siendo cuestionada por su situación en uno de los puntos de mayor tránsito del municipio. La parcela se encuentra la pocos metros del acceso al cementerio municipal y muy próxima al campo municipal de fútbol, utilizado cada semana a cientos de deportistas, aficionados y familias. Los alegantes consideran que la documentación presentada no incorpora un estudio específico sobre la incidencia de la nueva infraestructura en la movilidad, en la seguridad vial y en la convivencia con los flujos de peones y vehículos que ya soporta la zona. Además, echan en falta un estudio serio de alternativas de emplazamiento. Los vecinos sostienen que la promotora no justifica por qué se escogió una parcela integrada en un núcleo residencial cuando existen otras localizaciones posibles en ámbitos industriales, comerciales o periféricos más alejados de las viviendas. Los alegatos hacen referencia igualmente al posible impacto paisajístico de la actuación, que incluiría una gran marquesina, iluminación permanente, pavimentación intensiva y elementos publicitarios visibles desde buena parte del entorno. Además, reclaman una evaluación más rigurosa de los efectos acumulativos que podrían derivarse de la suma de ruido, tráfico, contaminación luminosa y percepción de riesgo para los residentes.

A esta gasolinera, según describe el proyecto técnico, podrá accederse desde la EP-6001, la carretera de titularidad provincial a su paso por la Rúa da Romea, que será además la única salida. La previsión es que funcione todos los días del año, a cualquier hora, con una capacidad de venta anual de 1.100.000 litros de gasóleo A y de 490.000 litros de gasolina de 95 octanos. Además prevé un un punto de repostaje eléctrico de 60 kW y que podrían emplear hasta 10 vehículos al día.