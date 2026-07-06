El tinerfeño Borja Romero, nuevo director de la Banda de Lalín

La Banda de Lalín ha culminado el proceso de selección de quien será su próximo director. Tras varios meses de trabajo, la agrupación ha elegido a Borja Romero González para ponerse al frente de su proyecto musical, culminando así el proceso selectivo iniciado el pasado 1 de marzo. Durante más de cuatro meses, la agrupación musical desarrolló un exigente proceso de selección al que concurrieron numerosos directores procedentes de diferentes puntos de España y del extranjero. Tras valorar las distintas candidaturas y completar las diferentes fases del proceso, los músicos de la agrupación eligieron mediante votación a Borja Romero González como la persona que asumirá la dirección de la banda y de su escuela una vez quede formalizada su incorporación.

Natural de Los Realejos (Tenerife), Borja Romero González pertenece a una nueva generación de directores españoles especializados en el repertorio para banda de música. Su sólida formación y su proyección internacional lo han llevado a desarrollar su carrera entre España, Países Bajos e Italia, consolidándose como uno de los directores canarios con mayor proyección en este ámbito. Formado en Dirección Orquestal en Zaragoza, completó posteriormente el grado y el máster en Dirección de Banda en Maastricht (Países Bajos), donde culminó sus estudios dirigiendo a la Banda Real de la Marina Neerlandesa. Posteriormente amplió su formación con un posgrado en Dirección de Banda en Turín (Italia). Actualmente dirige las formaciones neerlandesas Amicitia Vilt, St. Caecilia Eygelshoven y St. Caecilia Spekholzerheide, después de haber sido director titular de la Agrupación Musical Delicias de Zaragoza y subdirector de la Philharmonie Sittard. A lo largo de su trayectoria profesional ha desarrollado su labor en España, Países Bajos e Italia, siendo reconocido por su trabajo tanto en el ámbito artístico como en el de la dirección de bandas.

Su trayectoria ha sido reconocida en destacados certámenes internacionales de dirección. Entre sus distinciones figuran el Premio Internacional de Dirección "Bilbao Musika" (2024), organizado por la Banda Municipal de Música de Bilbao; el segundo premio del Concorso Internazionale per Direttori d'Orchestra di Fiati "Frederick Fennell" (Sicilia, 2025); y el segundo premio del Concurso Internacional de Dirección Orquestal "Reveriano Soutullo" (Santiago de Compostela, 2025). Asimismo, ha sido director invitado de formaciones de referencia como la Banda Municipal de Música de Bilbao y, durante la temporada 2026/27, dirigirá también a la Banda Municipal de Santiago de Compostela y a la Gran Canaria Wind Orchestra.

Además de su labor como director, Borja Romero desarrolla una destacada actividad como compositor de música para banda, con obras interpretadas y grabadas por formaciones de referencia como la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, la Banda del Maestro Tejera y la Banda de Música Nuestra Señora de la Victoria (Las Cigarreras), entre otras. Su formación en Periodismo también le ha permitido desarrollar una faceta investigadora en el ámbito de la musicología, con diversos trabajos publicados centrados en el género de la marcha procesional.

Noticias relacionadas

La incorporación efectiva de Borja Romero al frente de la Banda de Música de Lalín se producirá una vez quede resuelta la correspondiente situación contractual. A partir de ese momento comenzará a trabajar junto a la agrupación en la planificación de la nueva temporada y en la preparación de su concierto oficial de presentación, previsto para los próximos meses, marcando así el inicio de una nueva etapa al frente de la formación.