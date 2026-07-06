El perfil más «Animal» de Xaxán y Ponte

Participar activamente en la grabación de una película es una experiencia extraordinaria para las personas ajenas al audiovisual. Un rodaje, a diferencia de lo que pueda parecer, requiere de un notable trabajo de los equipos técnicos que programan al milímetro todos los detalles para que cuando suena la claqueta todo vaya lo mejor posible. Vecinos de la parroquia lalinense de Xaxán tuvieron la oportunidad de comprobarlo muy de cerca con la grabación de varias secuencias de la segunda temporada de la serie Animal, que, producida por Alea Media, emite la plataforma Netflix.

Preparativos para la grabación. / D.F.

Los camiones con los medios técnicos estacionaron en el campo de la fiesta de Xaxán y en este entorno fueron varias las localizaciones en las que se ejecutaron los guiones de una serie que, protagonizada por Luis Zahera, aborda con un peculiar estilo las vivencias de Antón, un veterinario rural que circunstancialmente se ve forzado a aceptar un empleo en una tienda de mascotas. El centro social, el campo de la fiesta o una explotación de ganado vacuno fueron algunas de las localizaciones en las que el equipo dirigido por Laura M. Campos y Manu Gómez rodó en Xaxán.

Vacas en una localización de la grabación en Xaxán. / D.F.

Desde la asociación vecinal de esta parroquia se expresó su agradecimiento a la productora y a todo el equipo humano por la profesionalidad demostrada y el excelente trato dispensado a los vecinos, además del respeto con el que trataron las propiedades y el entorno. Los residentes aseguran asimismo que el plantel de Alea Media les trasladó su agradecimiento por la colaboración recibida o la comodidad que sintieron durante sus jornadas de trabajo en Xaxán. Varios de los vecinos participaron en la grabación de la serie y descubrieron cómo se gestiona un día de rodaje. Además, esta experiencia coincidió con la semana grande de la parroquia, que se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor a San Benito y San Cristóbal, que serán entre el viernes 10 y el domingo 12. Además de celebraciones religiosas o verbenas, el sábado será la ya tradicional Festa dos Chóferes.

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Medios técnicos. / D.F.

El equipo de la serie recaló en Xaxán después de que la semana pasada el rodaje se instalara en Ponte. El campo de la fiesta de esta pedanía silledense funcionó como centro de coordinación, con el despliegue de los medios de transporte y recursos técnicos.