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Memoria histórica

O Campo das Laudas honra a Manuela García e a Otilia Fernández

Acto organizado no Campo das Laudas de Meilide. | CAPITÁN GOSENDE

Acto organizado no Campo das Laudas de Meilide. | CAPITÁN GOSENDE

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Redacción

Cerdedo Cotobade

O Colectivo Capitán Gosende adicou o 14º monólito do Campo das Laudas (As Raposeiras-Meilide) á lembranza e honra de Otilia Fernández Ovelleiro e Manuela García Castro, ambas vítimas da represión fascista en Cerdedo. O evento incluía o fincado do monólito conmemorativo, tras o cal se procedeu á súa inauguración oficial.

Esta iniciativa enmárcase nos actos de recuperación da memoria histórica promovidos polo colectivo, que buscan recoñecer e dignificar ás persoas represaliadas durante o período da violencia franquista. Despois do acto, os parricipantes realizar unha comida conxunta.

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O monolito realizado de novo polo escultor de Mos Marcos Escudero recorda nesta ocasión a dúas veciñas da parroquia de Quireza, «labregas, militantes republicanas,maltratadas con saña polos golpistas».

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