Confirmaciones en Santa Baia de Camba y comuniones en Soutelo

Las iglesias parroquiales de Santa Baia de Camba (Rodeiro) y Soutelo de Montes (Forcarei) celebraron este domingo ceremonias de confirmaciones y de primeras comuniones, respectivamente. En el templo de Camba fueron doce los jóvenes confirmados por el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, que estuvo auxiliado por el párroco, Alvito García, y por los también sacerdotes David Varela –rector del seminario–, Marcos Torres y Jesús Ángel González Beltrán.

Comuniones en Soutelo. / Bernabé

Por su parte, en Soutelo de Montes, once niños y niñas comulgaron por primera vez en una eucaristía celebrada por Saúl Retamozo después del preceptivo tiempo de preparación por parte del catequista Carlos Rodríguez.