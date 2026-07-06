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Ceremonias religiosas

Confirmaciones en Santa Baia de Camba y comuniones en Soutelo

Confirmaciones en Santa Baia de Camba.

Confirmaciones en Santa Baia de Camba. / Bernabé

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Las iglesias parroquiales de Santa Baia de Camba (Rodeiro) y Soutelo de Montes (Forcarei) celebraron este domingo ceremonias de confirmaciones y de primeras comuniones, respectivamente. En el templo de Camba fueron doce los jóvenes confirmados por el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, que estuvo auxiliado por el párroco, Alvito García, y por los también sacerdotes David Varela –rector del seminario–, Marcos Torres y Jesús Ángel González Beltrán.

Comuniones en Soutelo.

Comuniones en Soutelo. / Bernabé

Por su parte, en Soutelo de Montes, once niños y niñas comulgaron por primera vez en una eucaristía celebrada por Saúl Retamozo después del preceptivo tiempo de preparación por parte del catequista Carlos Rodríguez.

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