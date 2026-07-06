Ceremonias religiosas
Confirmaciones en Santa Baia de Camba y comuniones en Soutelo
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Las iglesias parroquiales de Santa Baia de Camba (Rodeiro) y Soutelo de Montes (Forcarei) celebraron este domingo ceremonias de confirmaciones y de primeras comuniones, respectivamente. En el templo de Camba fueron doce los jóvenes confirmados por el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, que estuvo auxiliado por el párroco, Alvito García, y por los también sacerdotes David Varela –rector del seminario–, Marcos Torres y Jesús Ángel González Beltrán.
Por su parte, en Soutelo de Montes, once niños y niñas comulgaron por primera vez en una eucaristía celebrada por Saúl Retamozo después del preceptivo tiempo de preparación por parte del catequista Carlos Rodríguez.
- La Policía de Cangas se enfrenta otra vez al gobierno 'no se puede garantizar la seguridad de los ciudadanos
- Los barcos vuelven a invadir la zona de baño ante las quejas de los usuarios
- Ola de calor: Vigo empieza a respirar y se adentra en una semana con las máximas por debajo de los 30 grados
- Calcinado por completo de madrugada un chiringuito en la playa de A Lanzada
- San Xoán, unas bodas de plata y una casa llena de vida en Bembrive
- Gelka, trabajadora, madre soltera y a la espera de los papeles: «Tengo que dejar a mis hijas con una amiga, mis jornadas son imposibles»
- Brais, operado con éxito en Vigo de cruzado y menisco
- Un coche del rally Rias Baixas se sale de la vía y provoca un incendio en Salceda con 10 hectáreas calcinadas