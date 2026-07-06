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Solidaridad

La comunidad venezolana en Lalín celebra una misa en memoria de las víctimas del terremoto en Venezuela

Integrantes de la comunidad venezolana en Galicia, vecinos y solidarios se congregan en Lalín para rezar por las víctimas del terremoto y sus familias afectadas

Foto de familia delante de la iglesia parroquial de Lalín.

Foto de familia delante de la iglesia parroquial de Lalín. / MANOLO SEIXAS

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Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Lalín

La iglesia parroquial de Lalín acogió una misa en memoria de las víctimas del terremoto registrado en Venezuela, convocada por la Asociación Venezolanos del Deza (VeneDeza), bajo el lema «Oremos por Venezuela».

La eucaristía fue oficiada por Jesús Ángel González Beltrán y reunió a integrantes de la comunidad venezolana residente en Galicia, vecinos de la zona y personas que quisieron sumarse a este gesto de solidaridad. Durante la celebración se rezó por las víctimas, sus familias, los heridos, quienes perdieron sus hogares y todos los afectados por la tragedia.

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Desde VeneDeza destacaron el carácter fraterno del acto, concebido como un espacio de esperanza, encuentro y apoyo al pueblo venezolano, así como de agradecimiento a la parroquia de Lalín y a todas las personas que acompañaron la convocatoria.

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