Solidaridad
La comunidad venezolana en Lalín celebra una misa en memoria de las víctimas del terremoto en Venezuela
Integrantes de la comunidad venezolana en Galicia, vecinos y solidarios se congregan en Lalín para rezar por las víctimas del terremoto y sus familias afectadas
La iglesia parroquial de Lalín acogió una misa en memoria de las víctimas del terremoto registrado en Venezuela, convocada por la Asociación Venezolanos del Deza (VeneDeza), bajo el lema «Oremos por Venezuela».
La eucaristía fue oficiada por Jesús Ángel González Beltrán y reunió a integrantes de la comunidad venezolana residente en Galicia, vecinos de la zona y personas que quisieron sumarse a este gesto de solidaridad. Durante la celebración se rezó por las víctimas, sus familias, los heridos, quienes perdieron sus hogares y todos los afectados por la tragedia.
Desde VeneDeza destacaron el carácter fraterno del acto, concebido como un espacio de esperanza, encuentro y apoyo al pueblo venezolano, así como de agradecimiento a la parroquia de Lalín y a todas las personas que acompañaron la convocatoria.
- La Policía de Cangas se enfrenta otra vez al gobierno 'no se puede garantizar la seguridad de los ciudadanos
- Ola de calor: Vigo empieza a respirar y se adentra en una semana con las máximas por debajo de los 30 grados
- Los barcos vuelven a invadir la zona de baño ante las quejas de los usuarios
- San Xoán, unas bodas de plata y una casa llena de vida en Bembrive
- Gelka, trabajadora, madre soltera y a la espera de los papeles: «Tengo que dejar a mis hijas con una amiga, mis jornadas son imposibles»
- Brais, operado con éxito en Vigo de cruzado y menisco
- Un coche del rally Rias Baixas se sale de la vía y provoca un incendio en Salceda con 10 hectáreas calcinadas
- Dos ciclistas resultan heridos tras chocar contra un turismo en la EP-7001, en A Estrada