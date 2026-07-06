El año que Sabucedo cambió el mapa

La Rapa das Bestas es una tradición poco dada a los cambios, algo entendible cuando algo funciona, mejor o peor, desde hace tantos años. Esa ausencia constante de novedades parece arrancar en el curro, donde manda la tradición, y se extiende por Sabucedo y los montes de la zona como un mantra. Esta edición ha llegado sin embargo con nuevos aires, no muchos, no vamos a volvernos locos de un año para otro, pero sí se han aceptado y promulgado cambios con el objetivo de dar un nuevo aire a la, por decirlo de alguna manera, celebración paralela a la Rapa.

Los puestos de comida se repartieron por la carballeira. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Buena parte de culpa de estos cambios la tiene la productora estradense Noa López, quien, con el visto bueno de Rapa das Bestas y el Concello de A Estrada, asumió el encargo de dar un salto cualitativo al diseño espacial de la aldea de Sabucedo para su momento más especial. La sensación, para aquellos que acostumbran a visitar la aldea cada primer fin de semana de julio, es parecida a cuando alguien cambia el mando de la tele de su sitio habitual, pero todo va cobrando lógica cuando llevas un rato paseando.

Uno de los cambios que más llama la atención es la zona de gastronomía, que se traslada de su emplazamiento habitual y atípicamente protagonístico, alejándose ahora del paso de las bestas. El servicio de pulpeiro se ha llevado en esta edición a la explanada del picadero, en la parte superior del curro. Es todo un acierto que cobra más sentido al colocar las barras, puestos de helados y los food trucks a lo largo del camino de ascenso. Completando este conjunto destaca la instalación de una zona de juegos para los más pequeños.

Photocall diseñado por Rosa de Cabanas para la Rapa. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

El traslado de los puestos de comida ha permitido crear un espacio orientado al esparcimiento. Sin las habituales carpas y toldos de plástico que poblaban esta zona, la carballeira gana importancia, algo que sin duda agradecieron los cientos de personas que pudieron descansar este caluroso año a la sombra de los carballos. En esta parte encontramos dos zonas. En una de ellas aparecen alpacas de paja y palés para que la gente se siente a descansar a la sombra, conversar o reunirse. Este mobiliario fue creado por los propios vecinos de la Sabucedo. En este punto también encontramos un llamativo photocall y un panel informativo sobre los lugares de la Rapa, ambos creados por la artista estradense Rosa de Cabanas. La otra zona podríamos denominarla el reino de Estrella Galicia, ya que dos amplias barras de diseño de la marca gallega invitan a acompañar ese descanso con una cerveza en la mano.

Los pulpeiros están ahora en la zona zona del picadero. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Para completar estos cambios en el Campo do Medio, se mejoró notablemente la iluminación nocturna, para facilitar el descanso y el tránsito cuando el sol se marcha. Además, también se realizaron algunas modificaciones en las zonas habilitadas para la acampada con tiendas, colocándolas en un espacio más secundario y alejado del curro.

Sin música de la Olympus

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Una de las anécdotas de esta Rapa se vivió en la noche del sábado al domingo, cuando la actuación central de la Orquesta Olympus no pudo celebrarse. Según explicaron se debió a un fallo eléctrico ajeno a la Rapa y a la propia orquesta, que obligó a parar la fiesta nocturna mucho antes de lo previsto.